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Elazığ haberleri: Elazığ depreminde 4 bin yıllık geçmişe sahip tarihi yapılar etkilenmedi

Elazığ depreminde 4 bin yıllık geçmişe sahip tarihi yapılar etkilenmedi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremde birçok mahallede binalarda hasar oluşurken, kentin 4 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Harput Mahallesi'ndeki yapılara ise zarar görmedi.

Haber Merkezi DHA
Harput, Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne girmeyi hak kazandı.
Harput, Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne girmeyi hak kazandı.

Tarih ve kültürün iç içe geçtiği Harput Mahallesi, içinde barındırdığı Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla bir açık hava müzesini andırıyor. Tarihi yapılar, Elazığ’da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar görmedi.

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Geçmiş yıllarda yapılan tarihi yapılar depremden etkilenmedi.

2018 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan karar sonrası Harput, Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne girmeyi hak kazandı.

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Geçmiş yıllarda yapılan tarihi yapılar depremden etkilenmedi.

Urartu krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan Harput Kalesi, İtalya’da bulunan Pisa kulesinden daha eğri olan Ulu Cami minaresi ve tarihi konakları depremden zarar görmedi. Bu da, geçmiş yıllarda yapılan mimari yapıların ne kadar sağlam olduğunu gözler önüne serdi.

Geçmiş yıllarda yapılan tarihi yapılar depremden etkilenmedi.

'Bizden sonraki nesillere iyi bir miras bırakalım'

Harput Muhtarı Zülküf Demirpolat, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Horasan harcı dediğimiz veya elle yapılan o günkü yapılarda deprem nedeniyle herhangi bir çatlak veya sıkıntı meydana gelmedi. Onun için mutlaka Elazığ’ın yeniden Harput’a gelerek tarım alanından çıkıp yerleşmesi lazım. Bizden sonraki nesillere iyi bir miras bırakalım. Harput'a yakın köylerde çok küçük hasarlar meydana geldi deprem nedeniyle. Ama Harput'un merkezinde özellikle binlerce yıllık tarihi yapılarda en küçük bir hasar olmadığını gördük."
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