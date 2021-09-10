Gündem Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Elazığda vatandaşlar gölgeliklere koştu
ELAZİĞ

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Elazığ'da vatandaşlar gölgeliklere koştu

Elazığ’da son zamanların en yüksek sıcaklığı yaşandı. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar serinlemek için çeşme önleri ve gölgelik alanları doldurdu.

Haber Merkezi İHA
Elazığ haberleri: Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Elazığda vatandaşlar gölgeliklere koştu
24 yıldır Elazığ’da yaşadığını belirten Oğuzhan Bayrak, hiçbir sene böyle bir sıcaklık yaşamadığını söyledi.

Elazığ’da sıcaklık etkisini göstermeye devam ediyor. Eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar serinlemek için çeşme ve gölgelik alanlara koştu.

24 yıldır Elazığ’da yaşadığını belirten Oğuzhan Bayrak, hiçbir sene böyle bir sıcaklık yaşamadığını söyledi.

İHA

Bayrak, "Normalde sıcaklığın bu mevsimlerde çok düşmesi lazım ama eylülün ortasına yaklaşmamıza rağmen halen havalar sıcak. Son zamanlarda mevsimlerin değiştiği apaçık ortada. 4 mevsimi yaşayamıyoruz. Sanki 2 mevsime düştü, yaz ve baharı yaşıyoruz. Kışın artık yağış da görmüyoruz. Bu sefer soğuk uzun sürüyor. İlimizde malum yağış yok sıcaklık devam ediyor. Kuraklıktan dolayı tarımsal üretim de yapılmıyor. İnşallah ilerleyen süreçte mevsim normallerine döner, 4 mevsimi aşamaya başlarız" dedi.


İHA

Elazığ’a çalışmak için geldiğini belirten Serhat Yıldız, "Eylül ayına girmemize rağmen hava sıcaklıklarında düşüş yaşanması gerekirken daha çok sıcak oldu. Doğu bölgeleri genelde sıcak olur ama havalar normalde sonbaharda serinler. Ben bu sıcaklıkların nedeni küresel ısınmadan kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu.

Abone Ol Google News
Afrin kahramanları sevdiklerine kavuştu

Afrin kahramanları sevdiklerine kavuştu

200'den fazla JÖH mensubu görevini başarıyla tamamladı.
Ses getiren iddia: TFF yeni hocasıyla anlaştı

Ses getiren iddia:
TFF yeni hocasıyla anlaştı

​A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün belli olduğu iddia edildi.
Beyaz Saray Afgan mültecileri ABDye getiren uçuşların neden durdurulduğunu açıkladı: Kızamığa rastladık

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

​Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci'ye verildi.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​'Elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlara aittir.'

​Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda PCR testi açıklaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini yukarı taşıyacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Denizi'nde göçmenlerin yaşadığı trajediye ilişkin konuştu.

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.