Elazığ Sivrice'de 3,8 büyüklüğünde deprem Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında bugüne kadar 2 bin 400’den fazla artçı sarsıntı oldu. Dün geceden itibaren de Elazığ’da 3 şiddetinin altında 15 deprem meydana geldiği belirtildi.

Haber Merkezi 12 Şubat 2020, 13:07 Son Güncelleme: 12 Şubat 2020, 13:23 Yeni Şafak