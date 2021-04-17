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Gündem Elazığ Valisi Yırık uyardı Mutant virüsle birlikte bulaş riski günlük 300lere vardı
ELAZİĞ TÜRKİYE

Elazığ Valisi Yırık uyardı: Mutant virüsle birlikte bulaş riski günlük 300’lere vardı

Elazığ Valisi Yırık uyardı: Mutant virüsle birlikte bulaş riski günlük 300’lere vardı

Mutant virüsle birlikte bulaş riskinin arttığını belirten Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "15-20’lerde olan sayımız, bugün itibari ile 300’lere vardı. Elbette bu yükseliş sadece Elazığ’da olmadı. Türkiye’nin genelinde gerçekleşti. Bu işi sıkı tutmak suretiyle devam edersek inşallah neticelerimiz daha da olumlu olacaktır" dedi.

Haber Merkezi İHA
Elazığ Valisi Yırık uyardı: Mutant virüsle birlikte bulaş riski günlük 300’lere vardı
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor. Bu kapsamda süren denetimlere Vali Erkaya Yırık, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız’da katıldı. Vali Yırık, durdurulan araçları tek tek kontrol etti ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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Yoğunlaştırılmış dinamik denetleme şekline dönüldüğünü aktaran Vali Erkaya Yırık, "Bu çalışmaya göre sokağa çıkma kısıtlaması son derece önem arz etmektedir. Sokağa çıkma kısıtlaması ülkemizdeki vakaların artışıyla birlikte ilimizde de kırmızı tabloya ulaşılması neticesinde vaka sayısının artışı ile karşılaştık. Valiliğimiz il nezdinde toplamda 880 ekip ile denetlemeleri bilinçlendirmeleri haftanın her günü yürütüyor. Toplamda 4 bin 45 görevlimiz vatandaşımızın sağlığını korumak, insanlarımızın kurallara uyması için fedakarca iyi niyetle çalışıyor. Bu çalışmamanın sonu olumlu olsun. Bu kadar gayretli çalışmaların sonuç vermesi de bizlerinde kendi ölçeğimizde bu kurallara uyması gerekiyor” diye konuştu.

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Vaka sayısı 300’e ulaştı

Mutant virüsle birlikte bulaş riskinin arttığını dile getiren Vali Yırık, şunları söyledi:

  • "15-20’lerde olan sayımız, bugün itibari ile 300’lere vardı. Elbette bu yükseliş sadece Elazığ’da olmadı. Türkiye’nin genelinde gerçekleşti. Ama biz biraz daha duyarlı, bu bir yıla aşkın süreçte her türlü özgürlüğümüzden fedakarlık etmiş bireyler olarak biraz daha bu işi sıkı tutmak suretiyle devam edersek inşallah neticelerimiz daha da olumlu olacaktır. İnsanlarımızın canı yanmasın istiyoruz. Vaka sayıları çoğalmasın diyoruz. Canlar yanmasın. Çok canlar yandı. Artık bir şekilde yeter demek lazım. Aşı yaptırmak isteyen bir vatandaşın sokağa çıkmış ise onu sokağa çıkmasının yasal olduğunu biliyoruz. Vatandaşımızın çekinmeden aşıyı yaptırması gerekiyor. Vatandaşlarımızın da bir korku içerisinde bulunmaması lazım. Aşıyı en başta vali olarak be yaptım. Bir olumsuz sonucunu da görmedim. Vatandaşlarımızın bu aşıyı yaptırırlarsa sağlıklarının daha iyi olacağını biliyoruz."

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