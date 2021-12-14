Elazığ’da 2 kişi tutuklandı: Uyuşturucu ticaretine geçit yok

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli bir araçta detektör köpeği ‘Alex’ ile yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, iki şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da uyuşturucu satıcıları yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Elazığ'da uyuşturucu satıcıları yakalandı.

Çalışmalar sırasında şüpheli görülen bir araç durdurularak arama yapıldı. İlk aramada, 1 gram esrar maddesi, 2 adet lyrica hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç içerisindeki şüpheli O.F. ve M.Ö. gözaltına alınırken, İl Emniyet Müdürlüğüne çekilen araçta, dedektör köpeği ‘Alex’ ile arama yapıldı. Yapılan aramada Alex, oto teyp bölümüne tepki verdi. Ardından teybin arkasına bakıldığında 106 gram metamfetamin maddesi daha ele geçirildi.

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Elazığ'da uyuşturucu satıcıları yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından şüpheliler, ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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