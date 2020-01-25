Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarından peş peşe güzel haberler

Elazığ'ın Maden ilçesinde Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazının altında kalan 6 aylık hamile Pınar Dişli ve oğlu 12 yaşındaki Miraç, 8 dakika arayla yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Miraç Dişli, kurtarılamadı.

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilse olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 4 katlı Mavi Göl apartmanı yıkıldı. Binada oturan 5 kişi enkaz altında kaldı. AFAD ekipleri, depremzedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Depremin hemen ardından Rabia Göğdemir yaralı kurtarıldı. Saat 00.30 sıralarında ise Maviye Buğdaylı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

HAMİLE KADIN SAĞ KURTARILDI

Saatler 08.10'u gösterdiğinde, bu kez hamile eşi ve çocuğuyla enkaz altında kalan Meriç Dişli'ye ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Meriç Dişli hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Meriç Dişli'nin sağ çıkarılması, eşi ve oğlu ile ilgili umutları artırdı.

12 YAŞINDAKİ MİRAÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı titiz çalışmayla, Pınar Dişli ve oğlu Miraç'ın da yeri belirlendi. Saat 09.10'da 6 aylık hamile Pınar Dişli, yaralı kurtarıldı. 8 dakika sonra ise ekipler, bu kez oğlu Miraç'a ulaştı.

Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Miraç Dişli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Eenkaz altından sağ olarak çıkarıldıktan sonra hayatını kaybeden Miraç Dişli'nin (12), Türk Kızılayı gönüllüsü olduğu ortaya çıktı.

Anne ve oğluna ulaşılmasının ardından binanın enkazında yapılan çalışmalar sonlandırıldı.

OYNAT 00:59 Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı. BiP'te paylaş

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Elazığ merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde, yıkılan bir binanın enkazından 2 kişi kurtarıldı.

ÇÖKEN BİNADA 8 KİŞİ KURTARILDI

Elazığ kent merkezindeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken 5 katlı bir binanın altında kalan 2'si çocuk 8 kişi de ekiplerin çalışmalarıyla yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere götürüldü.

Ekiplerin, enkaz altına kalanlara ulaşma çalışmaları sürüyor.

OYNAT 00:00 Hamile kadın 12 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı Elazığ dün akşam saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından iki kadın biri 7 saat, diğeri, 8 saat sonra sağ çıkarıldı. BiP'te paylaş

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15 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI

Elazığ merkezde yıkılan binanın altında kalan aileden Cengiz Çelik 14 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

17 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalan bir kişi daha 17 saat sonra kurtarıldı.

19 SAAT SONRA YENİ BİR MUCİZE

Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda 19 saat sonra enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı.

TELEFONLA İLETİŞİM KURULAN AZİZE KURTARILDI

Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.

Bir anne, bebeğiyle birlikte kurtarıldı

Elazığ'da Jandarma Arama Kurtarma ekipleri depremin 23'üncü saatinde bir anneyi kucağında bebeğiyle kurtardı.

GÜNDEM Elazığ'da depremin 23'üncü saatinde çifte mucize

Elazığ merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde, yıkılan bir binanın enkazından 2 kişi kurtarıldı.

FOTOĞRAF 13 Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Erzurum AFAD koordinesinde 990 çadır ve 712 yatak ile birlikte arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Erzurum AFAD 11 araç, 46 personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2 araç 8 personel, Sağlık Müdürlüğü 2’si ambulans 5 araç, 20 personel, Türk Telekom haberleşme grubundan 7 araç 17 personel, Kızılay beslenme grubundan 2 araç 3 personel, saat 01.00 sıralarında Elazığ'a ulaştı. Ekipler burada, Mustafapaşa Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı Kalay Apartmanı’ndaki enkazda arama yapmakla görevlendirildi. Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı. Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı. Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı. Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı. Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı. Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı. Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı. Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı. Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı. Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı. Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı. 5 katlı apartmanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı Elazığ'da meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde, yıkılan 5 kat BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Hamile bir kadının enkaz altından kurtarıldığı anlar kamerada Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ve sağlık ekipleri enkaz altında kalan hamile bir kadını böyle kurtardı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM AFAD'dan basın açıklaması

GÜNDEM Sarsıldık 6.8