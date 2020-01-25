Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarından peş peşe güzel haberler
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altına kalan 38 kişinin olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Enkazdan şu ana kadar 11 kişi sağ kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan 12 yaşındaki Miraç, hastanede hayatını kaybetti. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında Elazığ merkezde yıkılan binanın altında kalan aileden Cengiz Çelik 15 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada enkazdan 39 kişinin sağ kurtarıldığını belirtti. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan bir kişi daha 17 saat sonra kurtarıldı. Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı. Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda 19 saat sonra enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı. Toplamda 43 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Elazığ'ın Maden ilçesinde Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazının altında kalan 6 aylık hamile Pınar Dişli ve oğlu 12 yaşındaki Miraç, 8 dakika arayla yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Miraç Dişli, kurtarılamadı.
Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilse olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 4 katlı Mavi Göl apartmanı yıkıldı. Binada oturan 5 kişi enkaz altında kaldı. AFAD ekipleri, depremzedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Depremin hemen ardından Rabia Göğdemir yaralı kurtarıldı. Saat 00.30 sıralarında ise Maviye Buğdaylı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
HAMİLE KADIN SAĞ KURTARILDI
Saatler 08.10'u gösterdiğinde, bu kez hamile eşi ve çocuğuyla enkaz altında kalan Meriç Dişli'ye ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Meriç Dişli hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Meriç Dişli'nin sağ çıkarılması, eşi ve oğlu ile ilgili umutları artırdı.
12 YAŞINDAKİ MİRAÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin yaptığı titiz çalışmayla, Pınar Dişli ve oğlu Miraç'ın da yeri belirlendi. Saat 09.10'da 6 aylık hamile Pınar Dişli, yaralı kurtarıldı. 8 dakika sonra ise ekipler, bu kez oğlu Miraç'a ulaştı.
Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Miraç Dişli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Anne ve oğluna ulaşılmasının ardından binanın enkazında yapılan çalışmalar sonlandırıldı.
Elazığ kent merkezindeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken 5 katlı bir binanın altında kalan 2'si çocuk 8 kişi de ekiplerin çalışmalarıyla yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere götürüldü.
Ekiplerin, enkaz altına kalanlara ulaşma çalışmaları sürüyor.