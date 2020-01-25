Gündem Elazığda arama kurtarma çalışmalarından peş peşe güzel haberler
ELAZİĞ

Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarından peş peşe güzel haberler

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altına kalan 38 kişinin olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Enkazdan şu ana kadar 11 kişi sağ kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan 12 yaşındaki Miraç, hastanede hayatını kaybetti. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında Elazığ merkezde yıkılan binanın altında kalan aileden Cengiz Çelik 15 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada enkazdan 39 kişinin sağ kurtarıldığını belirtti. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan bir kişi daha 17 saat sonra kurtarıldı. Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı. Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda 19 saat sonra enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı. Toplamda 43 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Elazığ'ın Maden ilçesinde Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazının altında kalan 6 aylık hamile Pınar Dişli ve oğlu 12 yaşındaki Miraç, 8 dakika arayla yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Miraç Dişli, kurtarılamadı.

  • Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilse olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 4 katlı Mavi Göl apartmanı yıkıldı. Binada oturan 5 kişi enkaz altında kaldı. AFAD ekipleri, depremzedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Depremin hemen ardından Rabia Göğdemir yaralı kurtarıldı. Saat 00.30 sıralarında ise Maviye Buğdaylı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

HAMİLE KADIN SAĞ KURTARILDI

Saatler 08.10'u gösterdiğinde, bu kez hamile eşi ve çocuğuyla enkaz altında kalan Meriç Dişli'ye ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Meriç Dişli hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Meriç Dişli'nin sağ çıkarılması, eşi ve oğlu ile ilgili umutları artırdı.

12 YAŞINDAKİ MİRAÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı titiz çalışmayla, Pınar Dişli ve oğlu Miraç'ın da yeri belirlendi. Saat 09.10'da 6 aylık hamile Pınar Dişli, yaralı kurtarıldı. 8 dakika sonra ise ekipler, bu kez oğlu Miraç'a ulaştı.

Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Miraç Dişli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Eenkaz altından sağ olarak çıkarıldıktan sonra hayatını kaybeden Miraç Dişli'nin (12), Türk Kızılayı gönüllüsü olduğu ortaya çıktı.

Anne ve oğluna ulaşılmasının ardından binanın enkazında yapılan çalışmalar sonlandırıldı.

Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı
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Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.

Elazığ merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde, yıkılan bir binanın enkazından 2 kişi kurtarıldı.

ÇÖKEN BİNADA 8 KİŞİ KURTARILDI

  • Elazığ kent merkezindeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken 5 katlı bir binanın altında kalan 2'si çocuk 8 kişi de ekiplerin çalışmalarıyla yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere götürüldü.

Ekiplerin, enkaz altına kalanlara ulaşma çalışmaları sürüyor.

Hamile kadın 12 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
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Hamile kadın 12 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Elazığ dün akşam saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından iki kadın biri 7 saat, diğeri, 8 saat sonra sağ çıkarıldı.

15 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI

Elazığ merkezde yıkılan binanın altında kalan aileden Cengiz Çelik 14 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

17 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalan bir kişi daha 17 saat sonra kurtarıldı.

19 SAAT SONRA YENİ BİR MUCİZE

Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda 19 saat sonra enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı.

TELEFONLA İLETİŞİM KURULAN AZİZE KURTARILDI

  • Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.

AFAD görevlisiyle enkaz altındaki kadının duygusal konuşması
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AFAD görevlisiyle enkaz altındaki kadının duygusal konuşması
Elazığ'da AFAD görevlisinin enkaz altındaki 'Azize' isimli bir kadınla konuşması duygulu anlar yaşattı.

Bir anne, bebeğiyle birlikte kurtarıldı

  • Elazığ'da Jandarma Arama Kurtarma ekipleri depremin 23'üncü saatinde bir anneyi kucağında bebeğiyle kurtardı.

Elazığ'da depremin 23'üncü saatinde çifte mucize
GÜNDEM
Elazığ'da depremin 23'üncü saatinde çifte mucize

Elazığ merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde, yıkılan bir binanın enkazından 2 kişi kurtarıldı.

5 katlı apartmanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı
FOTOĞRAF 13
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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Erzurum AFAD koordinesinde 990 çadır ve 712 yatak ile birlikte arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
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Erzurum AFAD 11 araç, 46 personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2 araç 8 personel, Sağlık Müdürlüğü 2’si ambulans 5 araç, 20 personel, Türk Telekom haberleşme grubundan 7 araç 17 personel, Kızılay beslenme grubundan 2 araç 3 personel, saat 01.00 sıralarında Elazığ'a ulaştı. Ekipler burada, Mustafapaşa Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı Kalay Apartmanı’ndaki enkazda arama yapmakla görevlendirildi.
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Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı.
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Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı.
Title
Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı.
Title
Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı.
Title
Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı.
Title
Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı.
Title
Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı.
Title
Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı.
Title
Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı.
Title
Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı.
Title
Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı.
5 katlı apartmanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı
Elazığ'da meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde, yıkılan 5 kat

Hamile bir kadının enkaz altından kurtarıldığı anlar kamerada
OYNAT 00:00
Hamile bir kadının enkaz altından kurtarıldığı anlar kamerada
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ve sağlık ekipleri enkaz altında kalan hamile bir kadını böyle kurtardı.

AFAD'dan basın açıklaması
GÜNDEM
AFAD'dan basın açıklaması

Sarsıldık 6.8
GÜNDEM
Sarsıldık 6.8

Üç bakan Elazığ'da ortak basın toplantısı düzenledi
GÜNDEM
Üç bakan Elazığ'da ortak basın toplantısı düzenledi
Tek yürek olduk kenetlendik

Tek yürek olduk kenetlendik

​Şu ana kadar 29 kişi öldü, 1542 kişi yaralandı.
Anne de kurtarıldı

Anne de kurtarıldı

Enkazdan anne ve kızı sağ çıkarıldı.
Peş peşe kurtuluş haberleri geliyor

Peş peşe kurtuluş haberleri geliyor

Kurtarma ekipleri 43. kişiyi de enkazdan çıkardı.
Eşi ve çocuğu için <br>kendini feda etti

Eşi ve çocuğu için
kendini feda etti

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İki kişiye <br>daha ulaşıldı

İki kişiye
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Üç ülkeye <br>kritik ziyaret

Üç ülkeye
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​Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret.
Depremin ilk raporu

Depremin ilk raporu

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Çifte mucize

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İki ile 4 milyon
lira gönderildi

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Zemin etütlerinden
sonra inşaatlar yapılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da açıkladı.
Yarım saatte <br>dört deprem oldu

Yarım saatte
dört deprem oldu

​AFAD, Elazığ'daki depremlerin detaylarını paylaştı.
Erdoğan arama <br>kurtarma bölgesinde

Erdoğan arama
kurtarma bölgesinde

​Cumhurbaşkanı çalışmaları yerinde takip ediyor.
3 binada arama devam ediyor

3 binada arama devam ediyor

AFAD deprem bölgesindeki son durumu açıkladı.
3 ay boyunca<br>mücbir sebep ilanı

3 ay boyunca
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​Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'yı kapsıyor.
Çok önemli<br> 'yardım' uyarısı

Çok önemli
'yardım' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı'nın duyuruları takip edilmeli.
Hatun Teyze<br> böyle kurtarıldı

Hatun Teyze
böyle kurtarıldı

​Enkaz altında kalan yaşlı kadın sağ kurtarıldı.
Azize kurtarıldı

Azize kurtarıldı

​AFAD görevlisiyle konuşması tüyleri diken diken yapmıştı.

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