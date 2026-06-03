Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Elazığ
Elazığ'da arıcılara kovan desteği

Elazığ'da arıcılara kovan desteği

17:233/06/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Toplam bütçesi 1 milyon 899 bin 600 TL olan projenin 1 milyon 500 bin TL’lik kısmının bakanlık tarafından hibe desteği olarak karşılandığı bildirildi.
Toplam bütçesi 1 milyon 899 bin 600 TL olan projenin 1 milyon 500 bin TL’lik kısmının bakanlık tarafından hibe desteği olarak karşılandığı bildirildi.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 15 arı yetiştiricisine 150 adet kovan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve il müdürlüğü tarafından yürütülen "Elazığ İli ve İlçeleri Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" sürüyor. Bu kapsamda Karakoçan ilçesinde 15 arı yetiştiricisine toplam 150 adet kovan teslim edildi. Toplam bütçesi 1 milyon 899 bin 600 TL olan projenin 1 milyon 500 bin TL’lik kısmının bakanlık tarafından hibe desteği olarak karşılandığı bildirildi.

Kovan dağıtımlarının, belirlenen diğer ilçelerdeki yetiştiricilere yönelik olarak planlama doğrultusunda devam edeceği aktarıldı. Proje ile ilde arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, bal üretiminin artırılması ve kırsal alanda üretim yapan yetiştiricilerin gelir düzeyine katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.



#elazığ
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#arıcılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe’nin 120. yıl logolu yeni sezon formaları tanıtıldı