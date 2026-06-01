Tekirdağ’da 407 üreticiye 256 bin yazlık sebze fidesi dağıtıldı

2026 yılı yazlık sebze fidesi dağıtım programı çerçevesinde Şarköy ilçesinde tören gerçekleştirildi. Programa Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da katılarak üreticilerle bir araya geldi ve fidelerin dağıtımını gerçekleştirdi.

Programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üreticilerin desteklenmesi ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılmasının önemine dikkat çekti. Aksoy, hayata geçirilen projelerle üreticilerin üretim gücünün artırılmasının hedeflendiğini belirterek dağıtılan fidelerin üreticilere ve Tekirdağ tarımına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Aksol, proje kapsamında gerçekleştirilen fide desteklerinin hem üretimin artırılmasına hem de atıl durumdaki tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.



