Elazığ'da deprem nedeniyle kent geneline bilgilendirici afişler asıldı.

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Marmara depremi için çarpıcı uyarı: Fayların kırılma zamanı geçti Marmara'ya kıyısı olan tüm şehirler etkilenecek

Jeoloji mühendisi Aysun Aykan, beklenen Marmara depremi ile ilgili, "Marmara Denizi’nin içinde olacak depremi ‘İstanbul depremi’ diye adlandırıyorlar. Fakat bu söylem, kamuoyunda yanlış algılanmasına neden oldu. Bu depremden Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm şehirlerin ağır bir şekilde etkileneceği bilinmelidir” uyarısında bulundu.