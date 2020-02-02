Gündem Elazığda deprem nedeniyle kent geneline bilgilendirici afişler asıldı
ELAZİĞ

Elazığ'da deprem nedeniyle kent geneline bilgilendirici afişler asıldı

Elazığ'da deprem nedeniyle kent geneline bilgilendirici afişler asıldı

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından süren artçılar nedeniyle vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla kent genelinde afişler asıldı. Vatandaşlar afişlere bakarak deprem anında yapmaları gerekenleri öğreniyor.

Haber Merkezi İHA
Elazığ'da kent geneline bilgilendirici deprem afişleri asıldı.
Elazığ'da kent geneline bilgilendirici deprem afişleri asıldı.

24 Ocak’ta Elazığ ve Malatya’da 41 kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan depremin yaraları sarılırken, bir yandan da bilgilendirici faaliyetler sürüyor.

İHA
Elazığ'da deprem nedeniyle kent geneline bilgilendirici afişler asıldı.

Elazığ’da 6.8’lik deprem sonrası devam eden artçılar nedeniyle evleri hasar görenlerin yanı sıra birçok vatandaş da evine girmekten korkuyor.

İHA
Vatandaşlar afişlere bakarak deprem anında yapmaları gerekenleri öğreniyor.
  • İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, sahada güvenlik ve sosyal destek çalışmalarının yanı sıra kent genelinde belirli noktalara deprem anında yapılması gerekenleri anlatan afişler asıyor.

Vatandaşlar ise afişlere bakarak deprem anında yapmaları gerekenleri öğreniyor.

Çifte mucize: 2,5 yaşındaki çocuk ve annesi sağ olarak kurtarıldı
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Çifte mucize: 2,5 yaşındaki çocuk ve annesi sağ olarak kurtarıldı
Elazığ'da 24 saatin sonunda 2,5 yaşındaki bir çocuk jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Elazığ'ın Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalarda, AFAD ve UMKE'nin yanı sıra jandarma ekipleri de arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor. Ekipler, enkaz altındaki depremzedelere ulaşmaya çalışıyor.


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