Elazığ'da deprem sonrası telefon hatları çöktü

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10 yıl içerisinde tüm paralar dijital olacak

Blockchain teknolojisi alanında dünyadaki en yetkin isimlerden biri olan Prof. Emin Gün Sirer, “Önümüzdeki 10 senede tüm paraların dijital olacağına dair en ufak bir şüphem yok. Merkez Bankası eğer kartlarını doğru oynarsa, başka dünya ülkelerinin yapamadığını bizim yapmamız mümkün” dedi.