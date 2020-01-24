Elazığ'da deprem sonrası telefon hatları çöktü

Deprem sonrası operatörlerin çökmesine bağlı olarak telefon iletişimi sağlanamıyor. AFAD telefon kullanımı konusunda uyardı, açıklamada, "Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Deprem sonrası operatörlerin çökmesine bağlı olarak telefon iletişimi sağlanamıyor.
AFAD telefon kullanımı konusunda uyardı, açıklamada, "Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Elazığ'da 5,4 ve 5,1 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 21.08'de 5,4, Baskil ilçesinde saat 21.17'de 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.
Sivrice'deki sarsıntı yerin yaklaşık 7,03, Baskil'deki ise 10,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.