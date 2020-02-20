Gündem Elazığda depremzedeler evlerinin anahtarını almanın sevincini yaşadı
ELAZİĞ

Elazığ'da depremzedeler evlerinin anahtarını almanın sevincini yaşadı!

Elazığ'da depremzedeler evlerinin anahtarını almanın sevincini yaşadı

Depremzedeler için ayrılan 132 konutun hak sahipleri evlerinin anahtarlarını almaya başladı. Enkaz altından 14 saat sonra kurtarılan Nazmiye Düşmez, "Allah herkesten razı olsun. Evi çok sevdim, mutlu oldum. İnsanın evi olunca hayata yeniden bağlanma hissi duyuyor. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Valimize, herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Elazığ'da depremde evleri yıkılan ve isimleri kurayla belirlenen depremzedeler yeni evlerinin anahtarlarını aldı.

24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bölgede seferberlik ilan eden TOKİ, yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet ve Bizmişen mahallelerinde depremzedeler için ayrılan 132 konutun kurayla belirlenen hak sahipleri evlerinin anahtarlarını almaya başladı. Evleri teslim edilen depremzedeler, yeni bir hayata başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

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"Hayata yeniden bağlandım"

Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan Kalay Apartmanı enkazı altından 14 saat sonra arama kurtarma ekiplerince kurtarılan Nazmiye Düşmez de evini teslim aldı.

Düşmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde aynı evde kaldığı annesini kaybettiğini söyledi.

Enkaz altında 14 saat kaldığını anımsatan Düşmez, "Orada hayatın bittiğini hissediyorsunuz. Kurtulmam mucize, Allah'ın izniyle kurtuldum. Allah bir daha kimsenin başına vermesin. Herkese geçmiş olsun, zor bir meseleydi." dedi.

Kura çekiminde isminin okunmasıyla çok mutlu olduğunu anlatan Düşmez, "Allah herkesten razı olsun. Evi çok sevdim, mutlu oldum. İnsanın evi olunca hayata yeniden bağlanma hissi duyuyor. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Valimize, herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Elazığ'da bugün meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından daha önce hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı bina kendiliğinden çöktü. Çöken apartman 6,8'lik deprem nedeniyle boşaltıldığı için olası bir facianın eşiğinden dönüldü.


"Bize huzur geldi, depremi unuttuk"

Depremzede Naci Günel de Abdullah Paşa Mahallesi'nde 2 evinin bulunduğu binanın ağır hasarlı olduğu için yıkıldığını aktardı.

"Allah devletimize zeval vermesin. Bu evleri bize verdi. Bize huzur geldi, depremi unuttuk." diyen Günel, anahtarını aldığı evi çok beğendiğini dile getirdi.

Günel, evlerin geri ödeme taksitlerinin sabit tutulmasını istediklerine değinerek, "Devletimiz büyüktür, inşallah bizi bu depremin acısından kurtaracak. Evlerimize yerleşeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Allah herkese nasip etsin"

Depremzede Ahmet Elçeri ise Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki evi ve dükkanının ağır hasarlı olduğu için yıkıldığını dile getirerek, "Çocuklarımın evine sığınmıştım. Devlet bize bu imkanı tanıdı. Kurada bana çıktı. Çok sevinçliyim. Allah herkese nasip etsin, herkesin yardımcısı olsun." şeklinde konuştu.

Elçeri, depremin ardından devletin yaptığı çalışmalar için yetkililere teşekkür etti.

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