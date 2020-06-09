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Gündem Elazığda etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride aranan Salih Ekinci olduğu belirlendi
ELAZİĞ

Elazığ'da etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride aranan Salih Ekinci olduğu belirlendi

Elazığ'da etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride aranan Salih Ekinci olduğu belirlendi

Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu "Devrim Devran" kod adlı Salih Ekinci olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. (Arşiv)
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. (Arşiv)

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Etkisiz hale getirilen turuncu kategorideki terörist Salih Ekinci.

İki teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde bir milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride yer alan, sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu "Devrim Devran" kod adlı Salih Ekinci olduğu belirtildi.

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  • Açıklamada ayrıca "Etkisiz hale getirilen teröristin, Diyarbakır Hani-Topcular kara yolu Yukarı Turalı bölgesinde 19 Mart 2018'de düzenlenen silahlı saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğu belirlendi" bilgisi paylaşıldı.

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