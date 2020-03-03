Gündem Elazığda depremde hasar gören evinden anten almaya gitti balkonun çökmesi sonucu hayatını kaybetti
ELAZİĞ

Elazığ'da hasarlı kerpiç evin balkonu yıkıldı: 1 ölü

Elazığ'da depremde hasar gören evinden anten almaya gitti balkonun çökmesi sonucu hayatını kaybetti

Elazığ'da 6.8'lik depremde ağır hasar görünce boşalttığı, 2 katlı kerpiç evine televizyon antenini almaya giden Murat Demir, balkonun çökmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Elazığ'daki olay, öğle saatlerinde, Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Demir, Sivrice merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki ağır hasar görünce boşalttığı, 2 katlı kerpiç evine televizyon antenini almaya gitti. Demir'in çıktığı balkon, anteni sökerken, bir anda çöktü.

İHA
45 yaşındaki Murat Demir, halasına ait ikinci kattaki evden bazı eşyaları alırken kapı giriş kısmındaki balkon kısmı yıkıldı.

Yıkıntı altında kalan Demir'i görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Balkonun enkazından ağır yaralı kurtarılan Demir, sağlık görevlilerince ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Murat Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İHA
Olay yerine güvenlik şeridi çekilerek polis inceleme yaptı. Deprem nedeniyle ağır hasarlı kaydı verilen kerpiç eve normal şartlarda girişin yasak olduğu bildirildi.

Murat Demir'in depremden sonra çadır kentte kalmaya başladığı öğrenildi.

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