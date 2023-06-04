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Elazığ'da maden ocağında göçük: Bir işçi öldü bir işçi yaralandı

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla bir işçi gözaltına alındı.

14:22 . 4/06/2023 Pazar
AA
Olayla ilgili ihmali bulunduğu iddiasıyla bir işçi gözaltına alındı.

Olayla ilgili ihmali bulunduğu iddiasıyla bir işçi gözaltına alındı.

İlçenin Kayaönü köyü yakınlarında özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında gece patlatma işlemi sırasında göçük oluştu.


İki işçi mahsur kaldı

Göçükte 2 işçi mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin çalışması sonucu işçilerden Remzi Tahtacı'nın cansız bedenine ulaşıldı.


Yaralı olarak kurtarılan A.T. ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili ihmali bulunduğu iddiasıyla bir işçi gözaltına alındı.




#Elazığ
#Göçük
#Maden ocağı
2 saat önce
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