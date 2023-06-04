Kartal'da seyir halindeki araç yandı

Alevleri fark eden sürücü, otomobili durdurup indi. Ön kısmı alev alarak yanan otomobile ilk önce vatandaşlar tarafından yangın tüpü ile müdahale edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.