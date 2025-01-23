Elazığ'da maden ocağında göçük: Bir işçi yaralandı

Alacakaya ilçesindeki bir maden ocağında akşam saatlerinde 2 işçinin üzerine taş düştü. Olayda Metin Ş. (45), ayağından yaralandı, diğer işçi ise yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Metin Ş., ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.