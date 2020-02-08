Elazığ'da, tepkilere neden olan yardım dağıtımını yapan PKK'lı çıktı Elazığ'daki deprem sonrası tepki çeken yardım dağıtımını yapan PKK'lı çıktı Elazığ Valiliği, kamyonetteki yardım kolilerinin depremzedelere fırlatılıp gelişigüzel dağıtılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, dağıtımı yapan kişilerden A.D.’nin terör örgütü PKK'dan kaydı bulunduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

Haber Merkezi 08 Şubat 2020, 08:26 Son Güncelleme: 08 Şubat 2020, 08:36 DHA