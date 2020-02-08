Elazığ'daki deprem sonrası tepki çeken yardım dağıtımını yapan PKK'lı çıktı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen, 41 kişinin yaşamanın yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, kentte önceki günü yardım dağıtımı sırasında çekilen olumsuz görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Tepki çeken görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. DAĞITIMA İZİN VERMEDİLER
İncelemenin ardından Elazığ Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, 28 Ocak saat 17.50'de Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ehlibeyt Cemevi'ne 23 EU 946 plakalı kamyonetle bir grubun gelip, yardım malzemesi dağıtmak istediği bildirildi.
Ancak cemevi yetkililerince bu talebin kabul edilmediği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Yardımların cemevi yetkilileri tarafından kabul edilmemesi üzerine şahıslar, kamyonetteki kolileri ve kıyafetleri cemevinin yakınındaki sokakta bulunan insanlara fırlatarak, gelişigüzel şekilde rastgele dağıtarak olay yerinden ayrılmışlardır.
Elazığ'da depremzedelere yapılan yardım sırasında kaydedilen görüntüler tepki toplamıştı.
GÖZALTINA ALINDI Kamuoyuna da yansıyan bu yardım dağıtımı görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırma neticesinde, bahse konu yardım dağıtımını yapanlardan, PKK/KCK terör örgütü kaydı bulunan A.D. gözaltına alınmıştır."
FOTOĞRAF 23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kar yağışı, başta kentin yüksek noktaları olmak üzere Beyoğlu, Silivri, Çatalca ve birçok ilçede etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda renkli görüntüler oluşturdu.
Bir anda başlayan kar yağışına yakalanan turistler anın tadını çıkardı. Kimi kar altında dans ederken kimisi de bol bol fotoğraf çektirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar kürüme araçları da Taksim Meydanı'nda hazır bulundu.
İstanbul'da birçok ilçede etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, D-100 Karayolu'nda ve ana arterlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ve kar küreme araçları hazır bekletiliyor.
Ayrıca, kar yağışının başlamasıyla bazı vatandaşlar da cep telefonu ile fotoğraf çektirip anın tadını çıkarıyor.
Kar yağışı, Silivri'de ve Çatalca'da gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı.
Silivri merkez başta olmak üzere ilçeye bağlı köylerde ve Çatalca ilçesi ile köylerinde de kar etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
İstanbul'da kar; kent beyaza büründü
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Kar başta İstanbul'un yüksek kesimleri olmak üzere Beyoğlu, Silivri, Çatalca ve birçok ilçede etkili olmaya devam ederken, bir çok nokta beyaza büründü.