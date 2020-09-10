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Gündem Elazığda üzerimde bomba var diyerek eşini tehdit eden kişi polisi harekete geçirdi
ELAZİĞ

Elazığ'da 'üzerimde bomba var' diyerek eşini tehdit eden kişi polisi harekete geçirdi

Elazığ'da evde eşiyle kavga ettikten sonra beline sardığı düzenekle üzerinde bomba olduğunu söyleyen yabancı uyruklu kişi, ihbar üzerine gelen polisi görünce kaçtı.

Haber Merkezi AA
'Üzerimde bomba var' diyerek eşini tehdit eden koca her yerde aranıyor.
'Üzerimde bomba var' diyerek eşini tehdit eden koca her yerde aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu üç çocuk babası M.A, henüz bilinmeyen nedenle eşi H.A. ile tartıştı.

  • Çıkan kavgada eşine şiddet uygulayan M.A, daha sonra kablolardan oluşturduğu bir düzeneği bantla beline sararak "üzerimde bomba var" diye bağırıp eşini tehdit etti.

Korkarak komşulardan yardım isteyen H.A'nın çığlıklarını duyan apartman sakinleri polise ihbarda bulundu.

AA
Eşine üzerinde bomba olduğunu söyleyen yabancı uyruklu kişi, ihbar üzerine gelen polisi görünce kaçtı.

BALKONDAN ATLAYARAK KAÇTI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin geldiğini fark eden M.A, beline sardığı düzenekle evin arka balkonundan atlayarak kaçtı.

Bölgeye aralarında özel harekat polisinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

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SES BOMBASI, KULLANILMAMIŞ POLİS VE ASKER ÜNİFORMASI

  • Bomba arama ve narkotik köpeğiyle evde arama yapan ekipler, el yapımı ses bombası olduğu düşünülen bir materyal ile kullanılmamış polis ve asker üniforması ve polis üniforması yapımında kullanılan kumaş ele geçirdi.

Bu arada ekipler, olay yeri yakınlarında gezinen ve kaçan M.A. ile bağlantısı olabileceğini değerlendirdiği bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.

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