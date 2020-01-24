Gündem Elazığdaki depremin ardından AFADdan dört uyarı
ELAZİĞ

Elazığ'daki depremin ardından AFAD'dan son dakika dört uyarı

Elazığ'daki depremin ardından AFAD'dan dört uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki depremin ardından afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini bildirdi. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılması gerektiği belirtilen açıklamada yolların acil yardım araçları için boş bırakılması gerektiği kaydedildi. Acil yardıma ihtiyaç duyulmadığı sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmaması gerektiği duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'daki çok sayıdaki ilde hissedilen deprem depremde birçok bina hasar gördü.
Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'daki çok sayıdaki ilde hissedilen deprem depremde birçok bina hasar gördü.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda, 28 çalışma grubunun, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde deprem: 4 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde deprem: 4 kişi hayatını kaybetti
  • "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."

Açıklamada, AFAD'ın, gelişmeleri aralıksız takip ettiği vurgulandı.

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler
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Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler
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