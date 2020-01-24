Elazığ'daki depremin ardından AFAD'dan son dakika dört uyarı Elazığ'daki depremin ardından AFAD'dan dört uyarı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki depremin ardından afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini bildirdi. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılması gerektiği belirtilen açıklamada yolların acil yardım araçları için boş bırakılması gerektiği kaydedildi. Acil yardıma ihtiyaç duyulmadığı sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmaması gerektiği duyuruldu.

Haber Merkezi 24 Ocak 2020, 22:40 Son Güncelleme: 24 Ocak 2020, 22:58 AA