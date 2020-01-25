Gündem Yardım paketinden çıktı Elazığdaki depremzedeleri duygulandıran mektup
ELAZİĞ

Elazığ'daki depremzedeleri duygulandıran mektup: Canınız yanarsa canımız yanar

Yardım paketinden çıktı: Elazığ'daki depremzedeleri duygulandıran mektup

Elazığ merkezli 6,8'lik depremin ardından tüm Türkiye kenetlendi. Bölgeye çok sayıda ilden yardım ekipleri sevk edilirken yollanan bir yardım paketinin içinden çıkan mektup ise okuyanları duygulandırdı. Mektupta depremden duyulan üzüntü ifade edilip depremzede vatandaşların yanında olduğu mesajı verilirken, ''Canınız yanarsa canımız yanar. Keşke orada olup size kendi ellerimizle yardım edebilsek.'' sözleri ise okuyanları duygulandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
6,8'lik deprem sonrası Ordu'dan Elazığ'a gönderilen yardım paketinin içinden çıkan mektup okuyanları duygulandırdı.
6,8'lik deprem sonrası Ordu'dan Elazığ'a gönderilen yardım paketinin içinden çıkan mektup okuyanları duygulandırdı.

Elazığ dün akşam 20.55’te 6,8 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı.

Neredeyse bütün orta ve doğu Anadolu’da hissedilen depremde, sarsıntının merkez üssü Sivrice ve Malatya’nın Doğanyol ilçelerinde bazı binalar yıkıldı. İlk belirlemelere göre 20 kişi ölürken, 1015 kişi yaralandı.

Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürerken hem içeriden hem de dışarıdan bölgeye yardım için adeta seferber olundu.

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GÜNDEM
Depremden etkilenen Elazığ'da çok sayıda aile geceyi dışarıda geçirdi

DUYGULANDIRAN MEKTUP

Depremin ardın çok sayıda ilden yarım konvoyları ve arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Geceyi sokakta geçiren depremzedelere yönelik en büyük ihtiyaçlardan biri ise battaniye oldu.

Yollanan yardım malzemeleri arasından çıkan bir mektup ise görenleri duygulandırdı. Ordu'dan Elazığ'a giden yardımların paketlerin içinden çıktığı belirtilen mektupta şu ifadelere yer verildi;

''CANINIZ YANARSA CANIMIZ YANAR''

''Elazığ'daki depreme çok üzüldük. Bizleri sarsıntısı bile çok korkuttu, siz ise yıkım yaşamışsınız. Canınız yanarsa canımız yanar. Keşke orada olup size kendi ellerimizle yardım edebilsek. O zaman içimiz daha rahat ederdi. Ama havalar soğuk diye hem battaniye koyduk hem de kardeşliğimizle içiniz ısınsın diye size bunu yazmak istedim. Umarım kaybolmaz ve okursunuz. Bizi yanınızda hissedin. Allah sizi çok korusun. Ordu'dan sizler için dua ediyoruz.''

Yardım paketinin içinden çıkan mektup.

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