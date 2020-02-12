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ELAZİĞ

Elazığ'da okulların açılma tarihi 24 Şubat'a ertelendi

6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle daha önce 17 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretimin, yeni bir kararla 24 Şubat'a ertelendiği duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Okulların 10 Şubat'ta açılması planlanıyordu.
Okulların 10 Şubat'ta açılması planlanıyordu.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde aralarında okullarında bulunduğu birçok yapı zarar görmüştü. Felakette evleri hasar görenler AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırların yanı sıra okul, kapalı spor salonları,yurt ve misafirhanelere yerleştirildi.

Çalışmalar henüz bitmedi

Konteyner kentlerin kurulması ve yıkılacak okullardaki öğrencilerin diğer okullara kaydırılması için eğitim öğretimin 17 Şubat'ta açılması planlandı. Ancak çalışmaların henüz bitmemesi üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının 24 Şubat'ta başlaması kararı alındığı öğrenildi.

  • İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "17 Şubat 2020 tarihinde açılması planlanan eğitim kurumlarımızın açılış tarihi, 24 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir" denildi.
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