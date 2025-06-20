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Elektrikli motosiklet tırla çarpıştı: Olay yerinde hayatını kaybetti

Elektrikli motosiklet tırla çarpıştı: Olay yerinde hayatını kaybetti

23:4220/06/2025, Cuma
G: 21/06/2025, Cumartesi
IHA
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da tırla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Elektrikli motosikletin kırmızı ışık ihlali yaptığı iddiasıyla kazanın yaşandığı öğrenildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tır ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya-Fethiye Karayolu Esenköy Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 AAC 321 plakalı tır ile Şengül Yücel (45) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır yaklaşık 300 metre sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsü Yücel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Elektrikli motosikletin kırmızı ışık ihlali yaptığı iddiasıyla kazanın yaşandığı öğrenildi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Muğla
#Elektrikli Motosiklet
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