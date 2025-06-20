Fethiye’de genç adam bıçaklanarak öldürüldü: Faili kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Fidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçaklanarak öldürüldüğü değerlendirilen gencin ölümünün ardından, ev sahibi ve aynı zamanda şüpheli olarak değerlendirilen B.E.B. isimli şahıs kayıplara karıştı.