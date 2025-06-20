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Fethiye’de genç adam bıçaklanarak öldürüldü: Faili kıskıvrak yakalandı

Fethiye’de genç adam bıçaklanarak öldürüldü: Faili kıskıvrak yakalandı

22:5920/06/2025, Cuma
IHA
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Fethiye'de 23 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü.
Fethiye'de 23 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü.

Fethiye'de 23 yaşındaki Ömer Bayram Fidan, arkadaşı B.E.B.'nin evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında kayıplara karışan B.E.B., Antalya'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde yaşanan olayda, 23 yaşındaki Ömer Bayram Fidan, arkadaşı olduğu öğrenilen B.E.B.'nin evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Fidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçaklanarak öldürüldüğü değerlendirilen gencin ölümünün ardından, ev sahibi ve aynı zamanda şüpheli olarak değerlendirilen B.E.B. isimli şahıs kayıplara karıştı.
Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, B.E.B.'yi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Şüpheli şahıs, Antalya'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

B.E.B., işlemlerinin ardından Fethiye'ye getirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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