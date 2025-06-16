Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya'da cinayet: Ceyhun Bakır'ı öldüren 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Konya'da cinayet: Ceyhun Bakır'ı öldüren 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

14:3516/06/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Konya'da cinayet: Ceyhun Bakır'ı öldüren 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Konya'da cinayet: Ceyhun Bakır'ı öldüren 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Konya'da eniştenin, kayınbiraderini tüfekle öldürdüğü kavgada enişte dahil olmak üzere 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, enişte A.Y. bir süre eşine kuma getirme meselesinden kayınbiraderi Ceyhun Bakır ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y. yanında getirdiği tüfek ile Ceyhun Bakır'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Ceyhun Bakır ağır yaralanırken, A.Y. bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ceyhun Bakır burada yapılan müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan A.Y. tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olay anında A.Y.'nin yanında bulunan amcası E.Y. (41), kardeşi A.R.Y. (17) ile E.B. (16) da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.




#Konya
#Cinayet
#Tartışma
#Kavga
#Ceyhun Bakır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM mülakatı sınav yerleri ve tarihleri 2025 açıklandı! 32. Dönem POMEM sınav giriş belgesi nasıl alınır,?