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Siirt'te elektrik akımına kapılan yaşlı çift hayatını kaybetti

Siirt'te elektrik akımına kapılan yaşlı çift hayatını kaybetti

13:5416/06/2025, Pazartesi
DHA
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Çiftin cansız bedenleri otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Çiftin cansız bedenleri otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde evlerinde elektrik akımına kapılan Behice Kilvan (77) ile eşi Hüseyin Kilvan (80), hayatını kaybetti.

Yaz aylarını köyde geçiren Behice Kilvan ile eşi Hüseyin Kilvan'dan haber alamayan yakınları, evlerine gitti. Çifti yerde hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede çiftin, elektrik akımına kapıldıkları tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.






#siirt
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#elektrik akımı
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