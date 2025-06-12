Adana'da elektrik akımına kapılan boyacı yaralandı

Türkeli Mahallesi Feke Caddesi'nde, E.Ü'ye ait müstakil evde tadilat ve boya yapan Ahmet Sağlam, kullandığı fırçanın elektrik teline çarpması sonucu akıma kapıldı.

Evde çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.