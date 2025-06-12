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Adana'da elektrik akımına kapılan boyacı yaralandı

Adana'da elektrik akımına kapılan boyacı yaralandı

12:2012/06/2025, Perşembe
AA
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Yaralı, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, çalıştığı evde elektrik akımına kapılan boyacı yaralandı. İtfaiye ekibinin merdiveniyle evden çıkarılan yaralı, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Türkeli Mahallesi Feke Caddesi'nde, E.Ü'ye ait müstakil evde tadilat ve boya yapan Ahmet Sağlam, kullandığı fırçanın elektrik teline çarpması sonucu akıma kapıldı.


Evde çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekibinin merdiveniyle evden çıkarılan Sağlam, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Sağlam, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.




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