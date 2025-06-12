İhmaller zinciri ölüme götürmüş: Kaçak akım rölesi yok

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinin havuzunda elektrik akımına kapılmasına ilişkin bilirkişi heyetinin raporunda ihmaller zinciri sıralandı. Tespitler şöyle: Havuz pompa motoru arızalı. Kaçak akım rölesi yok. Tüm metal ekipmanlar paslı. Kablolarda su ve nem var. Havuz enerji odası gereken mesafede değil. 2 kişi gözaltında.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin, elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporun detaylarını paylaştı. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeyrek’in elektrik akımına kapılması sonucu vefat etmesiyle ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.
KAÇAK AKIM RÖLESİ YOK
Soruşturmada 1 cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirten Tunç, olayla ilgili bilirkişi heyetince hazırlanan raporda yer alan tespitleri şu şekilde sıraladı: “Elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda havuz pompa motorunun arızalı olduğu, binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı, tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu, kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu, havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu, havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir. Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir.”
2 kişinin ifadesi alındı
- Manisa Büyükşehir Belediye Başkarnı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, savcılığa ulaştı. Rapora göre, olayın meydana geldiği havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı. Emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.
Düzenli kontrol şart
- Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, havuzların teknik altyapısının önemine dikkat çekti. Sağır, “Havuzun etrafına çit çekmek yetmez, asıl görünmeyen tehlike kablolardadır. Elektrik sistemleri yılda en az bir kez elektrik mühendisleri veya TSE belgeli teknisyenlerce kontrol edilmeli” dedi. Havuzlarda kaçak akım rölesi bulunması gerektiğini vurgulayan Sağır, bu rölelerin, insan hayatını tehdit eden elektrik kaçaklarını milisaniyeler içinde algıladığını ve sistemi devre dışı bıraktığını anlattı.