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Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu: 68-80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldı

Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu: 68-80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldı

21:1610/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
DHA
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Ferdi Zeyrek'in ölümünde soruşturmanın seyrini belirleyecek 'bilirkişi raporu' netleşiyor.
Ferdi Zeyrek'in ölümünde soruşturmanın seyrini belirleyecek 'bilirkişi raporu' netleşiyor.

Evinin havuzundaki arızayla ilgilendiği sırada elektrik akımına kapılıp vefat eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek bugün toprağa verildi. Bilirkişi raporundaki ön tespitlere göre, makine dairesinde önlemlerin alındığı ancak sistemin korozyona uğraması sebebiyle işlevini yitirdiği ifade edildi. Ana şalterde herhangi bir koruma olmadığı vurgulanan raporda, 50 volt üzerindeki elektrik akımı öldürücü olarak nitelendirildi ve Zeyrek'in ıslak ve nemli zeminde çıplak ayakla bulunduğu, yaklaşık 68- 80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün, saat 17.05'de yaşamını yitirdi. Olayın ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından Zeyrek'in evinde detaylı inceleme yapıldı. Ayrıca, olay yerinde bulunan itfaiye ve sağlık personelleri ile Zeyrek'in komşularının da aralarında bulunduğu 2'si şüpheli sıfatıyla 20'den fazla tanığın ifadesi alındı.

"68-80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldı"

Ayrıca, makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti de olay yerinde keşif çalışması yaparak teknik tespitlerde bulundu. Ön incelemelerde, Başkan Zeyrek'in evindeki havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğu ve tesisatta nem oluştuğu belirlendi.

Raporda, 50 volt üzerindeki elektrik akımı öldürücü olarak nitelendirildi. Raporda Başkan Zeyrek'in yaklaşık 68- 80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

"Sistem korozyona uğraması sebebiyle işlevini yitirdi"

Bilirkişi raporunda, havuz makine dairesinde kaçak akım koruma sisteminin bulunmasına rağmen sistemin korozyona uğrayarak işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önleminin bulunmadığı ifade edildi.

Filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek üzere makine dairesine giren Zeyrek'in, ıslak ve nemli zeminde çıplak ayakla bulunduğu da rapora yansıdı.

Yapı ruhsatına ilişkin detayların da yer alacağı bilirkişi raporunun, tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Raporda, teknik incelemelerin ardından olayın meydana geliş şekli ve olası ihmal iddialarının da değerlendirileceği kaydedildi. Raporun yarın Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmesi bekleniyor.



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