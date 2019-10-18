Eli silahlı şahıs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolu kapattı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını köprü ortasında bırakan bir kişinin intihar girişimi nedeniyle trafik çift taraflı durdu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran bir kişi intihar teşebbüsünde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken köprü trafiği çift taraflı olarak durduruldu. Polisin intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi ikna etti.
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İkna edildi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan kişi polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek vazgeçirildi. Gözaltına alınan kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Köprüde bırakılan otomobilde olay yeri ve bomba imha uzmanları incelemede bulunuyor.
Köprü trafiğe açıldı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan kişinin polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek vazgeçirilmesinin ardından köprüde trafik normale döndü.