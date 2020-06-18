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İZMİR

Elinde telefonla hayatını kaybetti: Ölmeden önce gelinini defalarca aramış

Elinde telefonla hayatını kaybetti: Ölmeden önce gelinini defalarca aramış

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, sokak ortasında hayatını kaybeden yaşlı adamın şüpheli ölümü üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden kişinin ölmeden önce defalarca gelinini aradığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Himmet Akgün (72) kaldırımın üstünde hayatını kaybetti.
Himmet Akgün (72) kaldırımın üstünde hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Soğukkuyu Mahallesi 7277 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce oğlu ve gelinin yanına gelen Himmet Akgün (72) gece saatlerinde evde bulunan oğlu ve gelinine hiçbir şey söylemeden yanına birkaç parça eşya alarak evden dışarı çıktı.

Oturdukları evden birkaç metre uzaklıktaki kaldırımın üzerinde Akgün’ün yattığını gören komşunun iddiasına göre kendisinden su isteyen Akgün’e su verdi. Daha sonra evine dönen komşu, bir süre sonra Akgün’ü bu seferde karşı kaldırımın üzerinde yatar halde gördü. Bunun üzerine komşusu tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine ve polise bilgi verildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İHA
72 yaşındaki Himmet Akgün'ün ölmeden önce defalarca gelinini aradığı öğrenildi.

Elinde telefon ile hayatını kaybetti

Olay yerine gelen polis ekiplerine Akgün’e su verdiğini belirten komşusu, Akgün’ün isteği üzerine oğluna ve gelinine ulaşmaya çalıştığını fakat hangi binada oturduklarını bilmediği için ulaşamadığını, bir başka komşunun da Akgün’ün oğluna telefon ile ulaşmaya çalıştığını fakat oğlunun da telefonun kapalı olduğu için ulaşamadıklarını belirtti.

  • Ayrıca olayı duyar duymaz olay yerine oğlu ve gelini gördükleri karşısında şok olurken, gelin ise komşuları ile girdiği diyalogda kayınpedirinin gece saatlerinde kendisini defalarca aradığını, fakat kendisini işe kaldırmak için aradığını düşünerek telefonu açmadığını söyledi. Akgün’ün elinde telefonu ile ölmüş olması ise görenlerin içini sızlattı.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından Akgün’ün cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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