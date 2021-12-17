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ANKARA

Elon Musk: Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesinde, "19 Aralık'ta SpaceX vasıtasıyla TÜRKSAT 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Bu yılın ocak ayında TÜRKSAT 5A uydusunu uzaya fırlatmıştık. Aynı senede 2 uydu fırlatan ender ülkelerden olduk." dedi.

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Haber Merkezi AA
​Elon Musk: Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Elon Musk görüşmesi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile dün yaptığı video konferans görüşmesinin görüntüleri paylaşıldı.

Erdoğan görüşmede, 19 Aralık'ta SpaceX aracılığıyla TÜRKSAT 5B uydusunun uzaya fırlatılacağını hatırlattı. Bu yılın ocak ayında da TÜRKSAT 5A uydusunun uzaya fırlatıldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı sene içerisinde 2 uydu fırlatan ender ülkelerden olduk. TÜRKSAT 5A uydumuz fırlatıldığında çocuklarımızdan TÜRKSAT 5A'nın, yani bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istedik. Evlatlarımızdan muhteşem geri dönüşler aldık. 5 binden fazla resim tarafımıza ulaştı. Her biri çok güçlü ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5 bin resmi de bir dijital menkul yani NFT haline getirerek TÜRKSAT 5B'yi oluşturduk. İşte bu güzel ve gerçekten çok anlamlı NFT'yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın gözlerinde oluşan pırıltı, ileride Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojiler alanında, yapay zeka alanında, siber dünyada nerelerde olacağının ispatı niteliğindedir."

Elon Musk: Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Elon Musk da NFT hediyesi için Erdoğan'a teşekkür ederek uydunun gönderilmesini ve Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Erdoğan ile yeniden görüşmenin bir onur olduğunu belirten Musk, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüştü
OYNAT 01:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi. Görüşmede, Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG'un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar da masaya yatırıldı.

Video konferansta, Türkiye'nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yaptığı diğer çalışmalara da dikkat çekti.

Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Başaran TVNET'e konuştu: Elon Musk dünyanın en büyük dolandırıcısıdır
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Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Başaran TVNET'e konuştu: Elon Musk dünyanın en büyük dolandırıcısıdır
TVNET canlı yayınına konuk olan Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran, Elon Musk ve dolar kurundaki hareketlilikle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Musk'ın son zamanlarda sık sık yaptığı 'tweet atarak piyasayı yönlendirme' durumuyla alakalı sert ifadeler kullanan Başaran, 'Bu dünyanın en büyük manipülasyonudur, dolandırıcılığıdır, hatta servet transferidir. Ben bu kanalda herhangi bir hisse senediyle ilgili bir şey söylesem beni hapse atarlar ya da cezası var. Aynı şekilde ABD de bunun yapsanız hapse girersiniz. Bu adama neden bu kadar izin veriliyor?' diye konuştu.
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