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Gündem Emekli amiraller soruşturmasında 4 şüpheli ifade vermek için emniyete geldi
ANKARA

Emekli amiraller soruşturmasında 4 şüpheli ifade vermek için emniyete geldi

Emekli amiraller soruşturmasında 4 şüpheli ifade vermek için emniyete geldi

104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Haber Merkezi AA
Emekli amiraller soruşturmasında 4 şüpheli ifade vermek için emniyete geldi
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Emekli 104 amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 Nisan'da bazı internet siteleri ve sosyal medyada paylaşılan ve "104 amiralden Montrö bildirisi" başlığıyla yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere Ankara'ya geldi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giden emekli amirallerin, ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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