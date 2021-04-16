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Gündem Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada yeni bulgular
ANKARA

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada yeni bulgular

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmada ifadeye çağrılan 7 zanlının, bildirinin hazırlanması ve yayınlanmasına ilişkin faaliyette bulunduklarının belirlendiği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada yeni bulgular
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında, emekli amiraller Ali Yüksel Önel, Işık Biren, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren ve Osman Metin Açımuz ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan'a, 22 Nisan Perşembe günü Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade vermeleri için tebligatta bulundu.

  • Şüphelilerden 4'ünün İstanbul'da bulunduğu, Ankara, Antalya ve Muğla'da da birer kişinin olduğu öğrenildi.

14 emekli amiral adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

FAALİYETTE BULUNDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Evlerinde arama yapılan şüphelilere ait dijital materyale el konuldu. Arama ve el koyma işleminin, delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin tespitine yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Daha önce el konulup incelenen dijital materyale ilişkin raporların değerlendirilmesi sonucu 7 şüphelinin, bildirinin hazırlanması ve yayınlanmasına ilişkin faaliyette bulunduklarının tespit edildiği öğrenildi.

103 emekli amiralden haddini aşan bildiri
GÜNDEM
103 emekli amiralden haddini aşan bildiri

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, şüpheliler hakkında yaşları ve koronavirüs salgını nedeniyle ifadeye çağırma işlemi uyguladığı belirtildi.

Bildiri soruşturması: 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağırıldı
GÜNDEM
Bildiri soruşturması: 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağırıldı

NE OLMUŞTU?

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin daha önce 14 kişi hakkında soruşturma başlatılmış, 10'u gözaltına alınan, 4'ü ifadeye çağırılan şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah 6 emekli amiral ile 1 emekli generali ifadeye çağırmış, evlerinde arama yapılan bu kişilere ait dijital materyale el konulmuştu.

Bildiri soruşturmasında flaş gelişme: 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor
GÜNDEM
Bildiri soruşturmasında flaş gelişme: 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor

Bildiriyi yazan Ergun Mengi itiraf etti: Montrö bahaneymiş
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Bildiriyi yazan Ergun Mengi itiraf etti: Montrö bahaneymiş

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