Bursa haberleri: Emekli imam oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı! Emekli imam gözyaşları içinde oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu, göz yaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı. Emekli imam, oğlunun ve torununun cenaze namazını göz yaşları içinde kıldırdı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Erdoğan Köy Mezarlığı’na defnedildi.

Haber Merkezi 12 Kasım 2019, 14:56 Son Güncelleme: 12 Kasım 2019, 14:58 İHA