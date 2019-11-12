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Bursa haberleri: Emekli imam oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı!

Emekli imam gözyaşları içinde oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı

Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu, göz yaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı. Emekli imam, oğlunun ve torununun cenaze namazını göz yaşları içinde kıldırdı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Erdoğan Köy Mezarlığı’na defnedildi.

Haber Merkezi İHA
Emekli imam İsmail Konuş, oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı.
Emekli imam İsmail Konuş, oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaza, geçtiğimiz gün Bursa'nın Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkiinde meydana geldi. Rıza A. idaresindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, 38 yaşındaki Necmi Konuş yönetimindeki 16 BH 87 plakalı otomobil ve Mustafa A. kontrolündeki 16 NKB 35 plakalı kamyonetle çarpıştı.

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Necmi Konuş'un cenaze törenine birçok sevenleri katıldı.

Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma ve 112 ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 yaşındaki Emir Alp Konuş olay yerinde, babası Necmi Konuş kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Erdoğan Köy Mezarlığı’na defnedildi.

Oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı

Necmi Konuş’un eşi 35 yaşındaki Azize Konuş’un ve 7 aylık kızları Elif Konuş’un yoğun bakımdaki tedavisi halen sürmekte.

Baba ile oğlu, bugün öğle namazını müteakip Yeşil Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Emekli imam İsmail Konuş, oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Erdoğan Köy Mezarlığı’na defnedildi.

Baba ve oğlu büyük hüzünle son yolculuğuna uğurlandı.
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