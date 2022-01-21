Gündem Emekli profesör telefon ile 10 milyon lira dolandırıldı
İSTANBUL

Emekli profesör telefon ile 10 milyon lira dolandırıldı

Emekli profesör Ahmet Demirel, kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu.

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Haber Merkezi İHA
Emekli profesör telefon ile 10 milyon lira dolandırıldı
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İstanbul Bebek’te ikamet eden 79 yaşındaki emekli Profesör Ahmet Demirel, dolandırıldığı iddiasıyla karakola giderek şikayetçi oldu.

Demirel, kendisini arayan kişinin polis istihbarat biriminde görevli olduğunu söylediğini ve WhatsApp üzerinden adına düzenlenen polis kimliğinin fotoğrafını attığını söyledi.

Kendisini polis olarak tanıtan kişinin Çeşme’de adına gayrimenkul alınmaya çalışıldığını söylediğini anlatan Demirel, alakasının olup olmadığının sorulduğunu belirtti. Demirel, alakasının bulunmadığını söylemesi üzerine şahsın evde bulunan nakit para ile ziynet eşyalarının fotoğraflarını çekerek kendisine atmasını istediğini ifade etti.

Emekli profesör, kendisini dolandıran şüphelinin talimatı doğrultusunda yaklaşık bir milyon lira ile 160 adet tam altını poşetin içine koyarak buluştuğu şüpheliye teslim ettiğini, yeniden aranarak evdeki paraların tümünün teslim edilmesi talimatı doğrultusunda 200 bin doları kapısına gelen şüpheliye teslim ettiğini söyledi.

Demirel, daha sonra tekrar arandığını ve ‘tüm bankalardaki paranızı çekin’ talimatı verilmesiyle birlikte özel bir bankanın Bebek’teki şubesine giderek 250 bin doları çekip şüpheliye verdiğini belirtti.

Polis, dolandırıcılık olayına karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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