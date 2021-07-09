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ERZURUM

Emeklilik dilekçesini verdi: Son iş gününde hayatını kaybetti

Erzurum'un Aşkale ilçesinde krom madeninde çalışan 3 çocuk babası Süleyman Bayrak (51), emekli dilekçesi verdiği gün görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Emeklilik dilekçesini verdi: Son iş gününde hayatını kaybetti
Emeklilik dilekçesini verdiği gün kazada hayatını kaybetti.

Kaza, dün Aşkale ilçesi Pırnakaban mevkisinde meydana geldi. İlçede faaliyetini sürdüren özel şahsa ait krom madeninde çalışan Süleyman Bayrak, emekli olmak için iş yerine dilekçe verdi. Süleyman Bayrak, son iş gününde arazide çalışan iş makinelerine 28 K 8436 plakalı tankerle mazot götürdü. İş makinelerinin mazotlarını teslim eden Bayrak’ın kullandığı tanker, Pırnakaban mevkisinde şarampole yuvarlandı.

DHA

Kazada Süleyman Bayrak hayatını kaybederken, yanında bulunan işçi Yüksel Güzel (41) yaralandı. Hayatını kaybeden Süleyman Bayrak’ın cenazesi Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı işçi ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Süleyman Bayrak (51) hayatını kaybetti.
DHA
Süleyman Bayrak (51) hayatını kaybetti.

Emekli dilekçesini verdiği son iş gününde Bayrak'ın, kazada hayatını kaybettiği haberini alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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