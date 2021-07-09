​Emeklilik dilekçesini verdi, son iş gününde hayatını kaybetti.

Spor

Onyekuru aşkı sona erdi

Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından Galatasaray’a veda etti. Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giydiği bir fotoğrafını paylaşırken, “Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar” notunu düştü.