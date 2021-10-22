Emine Erdoğan: 'İşim Var Okula Gidiyorum' projesiyle gençler meslek sahibi oluyor

Ümraniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen "İşim Var. Okula Gidiyorum" projesinin tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Herkesi sevgi ve muhabbetle selamladığını söyleyerek konuşmasına başlayan Emine Erdoğan, "Bir eğitim projesi vesilesiyle bir arada olmak, gerçekten çok anlamlı. Ümraniye Belediyemiz, çocuklarımıza eğitim hayatlarında ikinci bir şans vermek için, büyük bir enerjiyle çalışıyor. Bu sayede pırıl pırıl evlatlarımızın hayatlarının dönüşeceğini bilmek, büyük bir mutluluk. Ümraniye Belediyemize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, proje ekibine ve tüm paydaşlara özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum." diye konuştu. Eğitimin herkes için tıpkı nefes gibi hayati ve vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

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"Eğitim hakkını kullanamayan her çocuk, bu idealden uzaklaşmamız anlamına gelir"

"İnsanın bireysel gelişimi, kendini tanıması ve potansiyelini keşfetmesi ancak eğitimle mümkündür. Öte yandan eğitim, toplumların yükseldiği bir temeldir. Nüfusun niteliğini belirleyen, eğitimin yaygınlığıdır. Ayrıca ülkelerin kalkınmasında, kendilerini ekonomik ve sosyal olarak geliştirmesinde temel faktördür. UNESCO İstatistik Enstitüsü'nün 2018 rakamlarına göre, küresel olarak yaklaşık 258 milyon çocuk okula gitmiyor. Oysa 2030 Sürdürülebilir Kalkınma için belirlenen 17 amacın yerine getirilmesi ancak eğitimle mümkündür. Eğitim hakkını kullanamayan her çocuk, bu idealden uzaklaşmamız anlamına gelir."

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"Erken yaşta evlilik ve öğretmen eksikliği gibi birçok sebep, eğitimin önüne set çekiyor"

Tüm dünyada çocukları eğitimden uzaklaştıran pek çok neden olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Savaşlar, okulun olmaması, kız çocuklarına yapılan ayrımcılık, erken yaşta evlilik ve öğretmen eksikliği gibi birçok sebep, eğitimin önüne set çekiyor. Bu sebepleri ortadan kaldırmak için attığımız her adım, güzel bir dünyanın habercisidir. Ülkemizde 15-24 yaş grubunda, lise eğitimini tamamlamadan okulu terk eden öğrenci sayısının yüksek olduğunu biliyoruz. Bu sorunun nedenlerini tahlil ettiğimizde birinci sırada boşanmaları görüyoruz. Okulu terk eden toplam öğrencilerin yüzde 50'si, ailedeki boşanmanın olumsuz etkileriyle okuldan uzaklaşıyor. Takdir edersiniz ki insan yaşamındaki her değişiklik, uyum sürecini gerektirir. Olumlu bile olsa her değişim zorken, ailelerin parçalanması, çocuklar için bir göç yolculuğu kadar ağırdır."

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"Gençler hem mezun olup hm meslek sahibi oluyor"

"Aile, kendimizi en güvende hissettiğimiz ve en önemlisi, duygusal ihtiyaçlarımızın karşılandığı yuvadır." diyen Emine Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: "Çocuk burada sevgiyi, şefkati bulur. Ait olma duygusunu tecrübe eder. Ümraniye Belediyemiz bu evlatlarımızın eğitim hayatlarından geri kalmamaları için çok titiz bir çalışma yürüttü. Bilhassa, sorunun temeline inerek, çocukların okula dönüşünü sağlayacak çözümler üretti. Bunların başında da psikolojik ve maddi destek var. 'İşim Var Okula Gidiyorum' projesiyle, gençler ilgi duydukları meslek alanlarına yönlendiriliyorlar. Haftanın bir günü okula gidiyor, diğer dört günde staj yapıyorlar. Böylece hem lise mezunu olup, hem de ustalık belgesi alarak bir meslek sahibi oluyorlar."

"Belediyemiz ve ailelerimiz el ele verip, okul yolundaki engelleri ortadan kaldırıyorlar"

Gerçek başarının, sadece sorunları tespit etmek değil, çözüm üretmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu noktada, belediyemizin, her aileyi kendi özelinde değerlendirmesi gerçekten takdire şayandır. Ailelerle birebir görüşülüyor ve her çocuğun kendine has ihtiyaçlarına göre destekler veriliyor. Belediyemiz ve ailelerimiz el ele verip, okul yolundaki engelleri ortadan kaldırıyorlar. Projenin sektöre yansıyan olumlu etkileri de var. Aldığım bilgiye göre, ara eleman ihtiyacını karşılayamayan birçok firma, bu projeye büyük bir ilgi göstermiş. Bu vesileyle sanayi ve hizmet sektöründeki iş yerleri çalışanlarına, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri kazandırılmış. Haliyle iş yeri niteliği de artırılmış." değerlendirmesinde bulundu. Bu projenin tüm ülkede yaygınlaştırılmasını can-ı gönülden dilediğini belirten Erdoğan, "Okuldan uzak kalan her evladımızın, zararlı odakların hedefi olduğunu biliyoruz. Çocukluk ve gençlik yılları tohum ekme mevsimidir. Her evladımız, ekinlerini ömür boyu toplayacağı, kaliteli bir eğitim hayatını hak eder. Onlara bu imkanı vermek için gayret eden herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

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11 Ekim Uluslararası Kız Çocukları Günü'nün, eğitimde yeni yaklaşımları tartışmasının bir vesilesi olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Öğrenciler de hayatın çevrim içine taşınmasından çok etkilendiler"

"Bu sene ana başlık dijital dönüşümdü. Teknoloji hızla hayatımızın merkezi haline geliyor. Hayatın her alanı, teknolojiyle yeniden yorumlanıyor. Bu süreçte bilhassa kız çocukları, dünyanın her yerinde geride kalıyorlar. Oysa onların teknoloji eğitimine olduğu kadar, o teknolojiyi üretecek donanıma sahip olmaları da lazım. Onları öncü ve lider konumda görmek istiyoruz. Hem ülkelerine, hem de dünyanın genel gidişatına yön verecek aktörler olmaları için yeni yol haritalarına ihtiyacımız var." Emine Erdoğan, Kovid-19 salgının, alışık olunan düzeni, hayatın her alanında sekteye uğrattığına değinerek, "Eğitim, tüm dünyada bu sağlık krizinden en çok etkilenen alanlardan biri oldu. Öğrenciler de hayatın çevrim içine taşınmasından çok etkilendiler. Bu durum, eğitim ve öğrenme süreçlerini, yeni bir bakış açısıyla ele almamızı gerektiriyor. Halihazırda hepimiz, içinden geçtiğimiz bu dönemin şekillendirdiği hayatın yabancılarıyız." diye konuştu.

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"Dünyayı ihtiyaçlarımıza göre inşa edecek olan bizleriz"

"Önümüzdeki dünyayı, ihtiyaçlarımıza göre inşa edecek olan bizleriz." ifadelerini kullanan Erdoğan, şu açıklamada bulundu: "Eğitimin en öncelikli konumuz olduğunu unutmamalıyız. Yeni nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için zamanın gereklerine uygun eğitim modelleri ortaya koymalıyız. Rahmetli Doğan Cüceloğlu, 'her çocuk bir potansiyeldir' diyor. Onlara hayallerini gerçekleştirme imkanını sağlamak bizlerin asli görevidir. Bu vesileyle, öğretmenlerimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Tüm güçleriyle taşıdıkları eğitim meşalesini, ülkemizin her bir köşesine tutkuyla ulaştırıyorlar. Gayretleri için müteşekkiriz. Bu ülkenin geleceği, öğretmenlerimize emanettir."