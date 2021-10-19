Togolu kız öğrenciden Emine Erdoğan'a duygusal mektup: Afrika'ya bir ziyaretçi değil anne gibi geldiğinizi biliyorum

Emine Erdoğan gözyaşlarıyla anlattı: Çocukların şehit olduğu bir dünyada cehennem ateşini uzakta aramaya gerek yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hepimiz Meryemiz Platformu tarafından Yenibosna'daki bir otelde düzenlenen 'Kudüs'ün Meryemleri Sönmeyen Kandillerdir' konferansına katıldı.



Konuşması sırasında göz yaşlarına hakim olamayan Erdoğan, 'İnsanlık, çocuklara çevrilmiş namluların fotoğraf karelerini kendine nasıl açıklayabilir? Bazı çocukların, bir evden ya da doğumhaneden ziyade savaşta doğduğunun farkında mıyız? İnanıyorum ki çocukların şehit düştüğü bir dünyada, cehennem ateşini çok uzakta aramaya gerek yok. Bu çocuklar, başlarını kaldırdıklarında uçan balonları değil, gökten yağan bombaları görüyorlar. Üzeri silah dolu bir İsrail askerinin karşısında, küçücük yumruğunu kaldırmak zorunda kalan kız çocukları, hepimizin kalbini paramparça ediyor. Çocukların sesi en çok kahkahalara yakışır kardeşlerim, çığlıklara ve feryatlara değil. Onların gülmesini, parklarda oynamasını sağlamak boynumuzun borcudur.' ifadelerini kullandı.

