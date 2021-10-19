Dünya Togolu kız öğrenciden Emine Erdoğana duygusal mektup Afrikaya bir ziyaretçi değil anne gibi geldiğinizi biliyorum
AFRİKA AKTÜEL

Togolu kız öğrenciden Emine Erdoğan'a duygusal mektup: Afrika'ya bir ziyaretçi değil anne gibi geldiğinizi biliyorum

Maveda Gloria adlı 12 yaşındaki Togolu kız öğrencinin Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Togo'daki Caisse Kampüsü'nün açılışını gerçekleştiren Emine Erdoğan'a yazdığı mektup duygulandırdı. Gloria'nın mektubunda, "Ülkemdeki kız çocukları adına sizden, eğitimde ve hayatta eşit haklara sahip olabilmemiz için yol göstermenizi istiyorum. Afrika’ya bir ziyaretçi gibi değil, bir anne gibi geldiğinizi biliyorum. Bu sebeple buradaki varlığınız beni çok heyecanlandırıyor. Geleceğimiz sizinle birlikte daha güzel olacak" ifadeleri yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Emine Erdoğana duygusal mektup
Maveda Gloria - Emine Erdoğan

Caisse Kampüsü'nün açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi.

  • Emine Erdoğan'a, Togo Meclis Başkanı Yawa Djigbodi Tsegan'ın eşlik ettiği töreni çok sayıda Togolu takip etti. Törende, Maveda Gloria adlı Togolu kız öğrencinin Emine Erdoğan'a yazdığı mektup ise duygulandırdı.

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7'nci sınıf öğrencisi Gloria, 12 yaşında olduğunu ve 7 kardeşi bulunduğunu belirttiği mektubuna, "Ülkemize hoş geldiniz." diyerek başladı. Gloria, Togo Maarif Okulundan yazdığını dile getirdiği mektubunda şu ifadelere yer verdi:

'Eşit haklara sahip olmamız için yol göstermenizi istiyorum'

  • "Burada sizin açtığınız okulda okuyacağım için çok heyecanlıyım. Türkçe öğreneceğim ve Türkiye’ye geleceğim. Togo’da ve Afrika’da kız çocukları için imkanlar sınırlı olabiliyor. Ülkemdeki kız çocukları adına sizden, eğitimde ve hayatta eşit haklara sahip olabilmemiz için yol göstermenizi istiyorum. Sizi örnek alarak ben de kadınların eğitimi ve kız çocuklarının iyi haklara sahip olması için çalışacağım. Afrika’ya bir ziyaretçi gibi değil, bir anne gibi geldiğinizi biliyorum. Bu sebeple buradaki varlığınız beni çok heyecanlandırıyor. Geleceğimiz sizinle birlikte daha güzel olacak."

Emine Erdoğan gözyaşlarıyla anlattı: Çocukların şehit olduğu bir dünyada cehennem ateşini uzakta aramaya gerek yok
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Emine Erdoğan gözyaşlarıyla anlattı: Çocukların şehit olduğu bir dünyada cehennem ateşini uzakta aramaya gerek yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hepimiz Meryemiz Platformu tarafından Yenibosna'daki bir otelde düzenlenen 'Kudüs'ün Meryemleri Sönmeyen Kandillerdir' konferansına katıldı.

Konuşması sırasında göz yaşlarına hakim olamayan Erdoğan, 'İnsanlık, çocuklara çevrilmiş namluların fotoğraf karelerini kendine nasıl açıklayabilir? Bazı çocukların, bir evden ya da doğumhaneden ziyade savaşta doğduğunun farkında mıyız? İnanıyorum ki çocukların şehit düştüğü bir dünyada, cehennem ateşini çok uzakta aramaya gerek yok. Bu çocuklar, başlarını kaldırdıklarında uçan balonları değil, gökten yağan bombaları görüyorlar. Üzeri silah dolu bir İsrail askerinin karşısında, küçücük yumruğunu kaldırmak zorunda kalan kız çocukları, hepimizin kalbini paramparça ediyor. Çocukların sesi en çok kahkahalara yakışır kardeşlerim, çığlıklara ve feryatlara değil. Onların gülmesini, parklarda oynamasını sağlamak boynumuzun borcudur.' ifadelerini kullandı.
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