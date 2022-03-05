Gündem Emine Erdoğan Kadınlar her alanda gelişimin merkezinde
İSTANBUL

Emine Erdoğan: Kadınlar her alanda gelişimin merkezinde

Kadınların önündeki engelleri kaldırmak için büyük bir gayret içinde olduklarını vurgulayan Emine Erdoğan, “Kadınların bir toplumun her alandaki gelişiminde merkezi bir rolü var” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğan: Kadınlar her alanda gelişimin merkezinde
Konuşmaların ardından ihracat şampiyonu firmaların kadın yöneticilerine ödülleri takdim edildi.

Türkiye’de kadın ihracatçı sayısının artması ve kadınların iş dünyasında daha etkin olması amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ilk kez “İhracatın Güçlü Kadınları” ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ana amacının hiç kimseyi arkada bırakmamak olduğunu belirterek, kadınların güçlendirilmesinin ekonomiye büyük bir katkı sağladığını vurguladı.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

Kadınların bir toplumun her alandaki gelişiminde merkezi bir rolü olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, “Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ana amacı hiç kimseyi arkada bırakmamaktır. Şu tartışmasız bir gerçek ki kadınların güçlendirilmesi ekonomiye büyük bir katkı sağlıyor. Bunun yanında gelecek nesillerin niteliğinin artmasını ve aile kurumunun güçlenmesini de beraberinde getiriyor. Yani kadınların bir toplumun her alandaki gelişiminde merkezi bir rolü var” dedi.

REFORM NİTELİĞİNDE DÜZENLEMELER

Emine Erdoğan, hükümetin kadınlarla ilgili reform niteliğinde düzenlemeleri bulunduğunu dile getirerek, herkesin, kadın gücüne yatırım yapmanın, ülkenin geleceğine yatırım yapmak olduğu hususunda hem fikir olması gerektiğinin altını çizdi. Hükümetin, kadın girişimci ekosistemini genişletmek için birçok destek sağladığını anımsatan Emine Erdoğan, bunların en başında da kadın girişimcilere yönelik krediler olduğunu dile getirdi. Bugüne kadar Türkiye’nin batısından doğusuna olağanüstü başarı hikayeleriyle karşılaştıklarından bahsedenEmine Erdoğan, akla gelmedik hizmet ve ürünlerin kadınların elinden çıktığına dikkati çekti. Erdoğan, kendisinin de kadınların yönetiminde olduğu şirketlerin çevreye sıfır zarar ilkesine daha bağlı olduklarına inandığını dile getirdi.

Altın anahtar kadınların elinde

  • TİM Başkanı İsmail Gülle, kadın girişimcileri desteklemekten gurur duyduklarını belirterek, ihracatla yükselen Türkiye’nin mimarının kadınlar olacağını vurguladı. Gülle, şunları kaydetti: “Türkiye’yi daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşımanın, Türkiye’yi ‘dış ticaret fazlası veren’ bir ekonomiye ulaştırmanın, Türkiye’yi ilk 10 ekonomi arasına sokmanın altın anahtarı kadınlarımızın elindedir. 2022 yılında da güçlü ihracat performansımız devam ediyor. Ocak ayında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 17, şubat ayında ise yüzde 25 arttı.”

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