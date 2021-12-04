Emine Erdoğan Siirt'te bir kütüphanenin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Siirt'e gelen Emine Erdoğan, beraberinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile Yağmurtepe İlkokulunu ziyaret etti.

Okulda çocuklar ve okul müdürü Eylem Çelik tarafından çiçeklerle karşılanan Emine Erdoğan ve beraberindekiler, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında okulda kurulan kütüphanenin açılışını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Kocaeli - Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından yaptırılan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kitap desteği sunulan kütüphaneyi gezen Erdoğan, çocuklarla görüştü, onlara hediyeler verdi. Milli Eğitim Bakanı Özer de Erdoğan'a kütüphane hakkında bilgi verdi.

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Bakan Özer'in eşi Nebahat Özer, Emine Erdoğan'a halk eğitim merkezinde üretilen şal-şepik kumaş hediye etti.

Emine Erdoğan da üzerindeki ceketin şal-şepik kumaştan üretildiğini, bu kumaş türünün çok özel olduğunu ifade ederek, "Siirt'e geldiğinizde mutlaka üreticilere uğrayın." dedi.

Emine Erdoğan daha sonra, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti, sıraya oturarak onlarla sohbet etti.

Neden hafta sonu okulda olduklarını sorması üzerine öğrencilerden, "Kitap okuma etkinliğine katılmak için." yanıtını alan Emine Erdoğan, "Sizi, hafta sonu buraya geldiğiniz, evlerinizi, oyunu bıraktığınız için tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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