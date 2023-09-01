Emine Erdoğan Van Gölü koruma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımı devam eden 50 vagon taşıma kapasitesine sahip 2 feribotla Van Gölü üzerinden ticaretin geliştirilmesi planlanıyor. Tatvan Kaymakamı Erkan, "Mevcut 2 feribotun modernize edilmesi, yeni feribotların da kullanıma başlamasıyla hem yurt içi hem de uluslararası ticaret önemli ölçüde canlanacak" dedi.