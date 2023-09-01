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Emine Erdoğan Van Gölü koruma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Yücel Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'dan Van Gölü koruma çalışmalarına dair bilgi aldı.

11:40 . 1/09/2023 Cuma
AA
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan

Emine Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konuk Evi'nde gerçekleşen görüşmede, Yılmaz ve Orhan tarafından Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Biyolojik arıtma tesisinin hayata geçirilmesiyle başlayan Van Gölü'nü koruma projesi, Atık Su Yönetimi, dip çamur temizliği ve Atık Yönetimi alanlarında devam ediyor.

Dip çamur temizliğinde şimdiye kadar toplam 1 milyon 165 bin metreküp çamur çıkarıldığı belirtildi.

Görüşmede, eşsiz ekosisteme sahip Van Gölü'nün korunması için başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde olmasının önemine işaret edildi.



#Van Gölü
#Emine Erdoğan
#Van
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