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Emine Erdoğan'dan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Genç, yaşlı demeden üretim çemberinde alın teri ile var olan tüm emekçilerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

10:45 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:46 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.


Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
"Dayanışma ve mücadelenin özünde emek vardır. Ömrü tarlada, evde, fabrikada, ofiste, hastanede, atölyede, şantiyede üretmekle geçenler, özüdür yaşamın.
Genç, yaşlı demeden üretim çemberinde alın teri ile var olan tüm emekçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum"
ifadelerine yer verdi.





#emine erdoğan
#1 mayıs
#1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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