Emine Erdoğan'dan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımlandı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Milli Savunma Bakanlığı personelimiz başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için gece-gündüz demeden fedakarca çalışan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadeleri yer aldı.