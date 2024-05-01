Emine Erdoğan'dan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı

Emine Erdoğan
Emine Erdoğan, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
"Dayanışma ve mücadelenin özünde emek vardır. Ömrü tarlada, evde, fabrikada, ofiste, hastanede, atölyede, şantiyede üretmekle geçenler, özüdür yaşamın.
Genç, yaşlı demeden üretim çemberinde alın teri ile var olan tüm emekçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum"
ifadelerine yer verdi.
#emine erdoğan
#1 mayıs
#1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
3 saat önce