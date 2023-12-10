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Emine Erdoğan'dan '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı: Gazze'de yaşanan insan hakları trajedisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu. Gazze'de yaşanan insan hakları trajedisi olduğunu belirten Emine Erdoğan, "İsrailli bir bakan, Gazze'ye atom bombası atmayı 'seçeneklerden birisi' olarak değerlendirirken sesini çıkarmayan dünya, evrensel insan haklarından nasıl bahsedebiliyor?" dedi.

13:48 - 10/12/2023 dimanche
Güncelleme: 13:48 - 10/12/2023 dimanche
AA
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada barışı ve düzeni tesis etmek maksadıyla 75 yıl önce imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin yıl dönümünün, Gazze'de insan hakları ayaklar altına alınırken karşılandığını belirtti.



"Çocuk" denildiğinde akan suların durması gerekirken iki aydır kefenlere sarılı Gazzeli masum çocukların görüntüleriyle sarsıldıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:"İsrailli bir bakan, Gazze'ye atom bombası
atmayı 'seçeneklerden birisi' olarak değerlendirirken sesini çıkarmayan dünya, evrensel insan haklarından nasıl bahsedebiliyor? İsrail, Filistin'de açıkça küresel insani değerlere ve uluslararası hukuka karşı gelerek insanlık suçu işliyor. Sadece kadınları, çocukları, yaşlıları değil insanlığın tüm değerlerini katlediyor. Türkiye olarak, her yerde her kurum ve araç ile bu zulmü dünyaya duyurmaya, suçluları haykırmaya, seslerimizi barış için birleştirmeye devam edeceğiz. Mazlumun, masumun, mültecinin, ihtiyaç sahibinin din, dil, ırk temelli farklılıklar üzerinden okunmadığı, herkese eşit ve adil davranıldığı bir dünya düzeni dileğiyle"

Emine Erdoğan, paylaşımında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Gazze'de yaşanan insan hakları trajedisi" başlıklı görsele de yer verdi.



Gazze kasapları katliam için yeni sipariş verdi: 'Adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil'
Gazze kasapları katliam için yeni sipariş verdi: 'Adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil'

ABD yönetimi, Gazze'de katliamın devam etmesi için 45 bin tank mermisini acilen İsrail'e ulaştırma telaşına düştü. Biden, Kongre'yi devre dışı bırakmak için 'acil durum yetkisini kullanarak' ilk parti mermilerin gönderilmesine onay verdi. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı’nca Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ABD'nin siyonistlere olan desteğine dikkat çekerek "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatarak, "İşte dün ne oldu? Sadece Amerika'nın ret oyuyla ateşkes reddedildi. Tek başına. Böyle adalet olur mu? Böyle adil bir dünya olur mu? Ama biz ne diyoruz, aslında adil bir dünya mümkün. Ama Amerika'yla değil” dedi.


#Emine Erdoğan
#10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
#Gazze
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