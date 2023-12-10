Emine Erdoğan'dan '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı: Gazze'de yaşanan insan hakları trajedisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada barışı ve düzeni tesis etmek maksadıyla 75 yıl önce imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin yıl dönümünün, Gazze'de insan hakları ayaklar altına alınırken karşılandığını belirtti.
Emine Erdoğan, paylaşımında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Gazze'de yaşanan insan hakları trajedisi" başlıklı görsele de yer verdi.