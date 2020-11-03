Emine Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Hepimizi ağlattın

İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından minik Ayda sağ olarak çıkarıldı. Ayda'nın annesinin de enkazın altında olduğu öğrenildi. Tüm Türkiye'yi sevince boğan haberin ardından gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım"
Ayda'ya canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşadığını belirten Emine Erdoğan, "91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağolun, varolun!" ifadelerini kullandı.
91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın!
Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağolun, varolun! pic.twitter.com/zCvhCAGwZy
91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın!