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ANKARA

Emine Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Hepimizi ağlattın

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı. Gelen son dakika haberine göre Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı. Milyonların umudunu yeşerten gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın!" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Minik Ayda'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minik Ayda'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından minik Ayda sağ olarak çıkarıldı. Ayda'nın annesinin de enkazın altında olduğu öğrenildi. Tüm Türkiye'yi sevince boğan haberin ardından gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca'dan Ayda paylaşımı: Ve 91 saat sonra tekrar aramızda
GÜNDEM
Bakan Koca'dan Ayda paylaşımı: Ve 91 saat sonra tekrar aramızda

"Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım"

Ayda'ya canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşadığını belirten Emine Erdoğan, "91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağolun, varolun!" ifadelerini kullandı.

Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
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Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan mucize bebek Ayda'nın ambulanstaki görüntüleri paylaştı.

Minik Ayda'nın sedyede 'anne' diye seslendiği o an
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Minik Ayda'nın sedyede 'anne' diye seslendiği o an
İzmir depreminde yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda 91 saat sonra mucize eseri canlı kurtarılan Ayda bebeğin sedyede 'anne' diye seslendiği o an böyle kaydedildi.

Minik Ayda'yı kurtaran kahraman konuştu: Bizi görünce su ve ayran istedi
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Minik Ayda'yı kurtaran kahraman konuştu: Bizi görünce su ve ayran istedi
İzmir'deki depremin ardından 91. saatte Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ çıkarılan Ayda Gezgin bebeği kurtaran arama kurtarma görevlisi Ahmet Çelik o anları anlattı.

3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
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3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra bir mucize daha çıktı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altında bulunduğu o an böyle kaydedildi.

Tüylerin diken diken olduğu o an: Ayda bebek 91 saat sonra tekbirlerle bulunduğu alandan böyle çıkarıldı
OYNAT 00:18
Tüylerin diken diken olduğu o an: Ayda bebek 91 saat sonra tekbirlerle bulunduğu alandan böyle çıkarıldı
İzmir depreminin 91'inci saatinde büyük bir mucize yaşandı. Ekipler 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i enkaz altından sağ olarak çıkarttılar. İşte o ana ait görüntüler.
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