Emine Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Hepimizi ağlattın

İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından minik Ayda sağ olarak çıkarıldı. Ayda'nın annesinin de enkazın altında olduğu öğrenildi. Tüm Türkiye'yi sevince boğan haberin ardından gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

GÜNDEM Bakan Koca'dan Ayda paylaşımı: Ve 91 saat sonra tekrar aramızda

"Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım"

Ayda'ya canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşadığını belirten Emine Erdoğan, "91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağolun, varolun!" ifadelerini kullandı.

91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın!

Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağolun, varolun! pic.twitter.com/zCvhCAGwZy REKLAM November 3, 2020

OYNAT 00:18 Minik Ayda'nın sedyede 'anne' diye seslendiği o an İzmir depreminde yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda 91 saat sonra mucize eseri canlı kurtarılan Ayda bebeğin sedyede 'anne' diye seslendiği o an böyle kaydedildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:48 Minik Ayda'yı kurtaran kahraman konuştu: Bizi görünce su ve ayran istedi İzmir'deki depremin ardından 91. saatte Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ çıkarılan Ayda Gezgin bebeği kurtaran arama kurtarma görevlisi Ahmet Çelik o anları anlattı.

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OYNAT 00:20 3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra bir mucize daha çıktı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altında bulunduğu o an böyle kaydedildi. BiP'te paylaş

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