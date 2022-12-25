Emine Erdoğan'dan çocuklara ve gençlere 'Sıfır Atık' çağrısı: Tüm dünyaya miras kalacak

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Sıfır Atık" konusunda yapılan etkinliklerin yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.

Çocuklara ve gençlere "Sıfır Atık" konusunda mesajlar veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza ve gençlerimize sesleniyorum; toprağı 'sadık yari' olarak gören, ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak.

Türkiye'nin sıfır atık uygulamalarıyla dünyaya ilham olmasına ve küresel sıfır atık idealimiz için Birleşmiş Milletler’de yürüttüğümüz sürece destek veren başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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Çocuklarımıza ve gençlerimize sesleniyorum;

toprağı “sadık yâri” olarak gören, ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. #SıfırAtık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak. pic.twitter.com/dVxtl5ubrG — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 25, 2022

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