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ANKARA

Emine Erdoğan'dan çocuklara ve gençlere 'Sıfır Atık' çağrısı: Tüm dünyaya miras kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Sıfır Atık" konusunda yapılan etkinliklerin yer aldığı videolu paylaşımda bulunarak çocuklara ve gençlere, "Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak" ifadeleriyle seslendi.

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Haber Merkezi AA
Emine Erdoğandan çocuklara ve gençlere Sıfır Atık çağrısı: Tüm dünyaya miras kalacak
Emine Erdoğan (Arşiv)

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Sıfır Atık" konusunda yapılan etkinliklerin yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.

Çocuklara ve gençlere "Sıfır Atık" konusunda mesajlar veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza ve gençlerimize sesleniyorum; toprağı 'sadık yari' olarak gören, ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak.

Türkiye'nin sıfır atık uygulamalarıyla dünyaya ilham olmasına ve küresel sıfır atık idealimiz için Birleşmiş Milletler’de yürüttüğümüz sürece destek veren başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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