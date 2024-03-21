Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı için kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni güne umut, tabiata can olan baharın, yeryüzünü iyilik, güzellik ve sevgiyle sarmasını ümit ediyor, dostluk ve kardeşlik çatısı altında nice baharlara erişebilmeyi diliyorum. Nevruz Bayramı tüm insanlığa kutlu olsun."
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1 saat önce