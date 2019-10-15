Gündem Eminönünde dilendikleri parayla döviz aldılar
İSTANBUL

İstanbul haberleri: ​Eminönü'nde dilendikleri parayla döviz aldılar

Eminönü'nde dilendikleri parayla döviz aldılar

Eminönü’nde yanlarındaki çocukla vatandaşların duygularını sömürerek para toplayan bir grup dilenci kadın, bu kadarına pes dedirtti. Kadınların dilenerek topladıkları paraları cadde üzerinde bir döviz bürosunda dövize çevirdikleri anlar kameralara yansıdı.

Haber Merkezi IHA
Para toplayan kadınların vatandaşların iyi niyetlerini suistimal ettiler.
Para toplayan kadınların vatandaşların iyi niyetlerini suistimal ettiler.

Eminönü’nde yanlarında küçük bir çocukla dilencilik yapan bir grup kadın kameralara yakalandı. Kadınlar kafelerde oturan vatandaşların yanına giderek para istedi.

Dilenci kadınların vatandaşlardan para topladığı ve bu paraları dövize çevirdiği anlar kameralara yansıdı.

Vatandaşların iyi niyetini suistimal ettiler

Küçük çocuğu kullanarak vatandaşların duygularını sömüren dilenciler, uzun süre aynı yöntemle vatandaşların iyi niyetini suistimal etti.

Acemi ‘dilenci‘ 100 lira topladı
GÜNDEM
Acemi ‘dilenci‘ 100 lira topladı

Daha sonra dilencilerin Eminönü’nde bir döviz bürosuna girdiği görüldü. Vatandaşlardan topladıkları paraları burada dövize çeviren kadınlar bu kadarına da pes dedirtti. Dilenci kadınların vatandaşlardan para topladığı ve bu paraları dövize çevirdiği anlar kameralara yansıdı.

1 askerimiz şehit düştü

1 askerimiz şehit düştü

Teröristler Münbiç'ten havanlı saldırı düzenledi.
Ağır silahlar nerede?

Ağır silahlar nerede?

​ABD'nin verdiği ağır silahların neden kullanılmadığı ortaya çıktı.
YPG yine sivilleri hedef aldı

YPG yine sivilleri hedef aldı

​Mardin Kızıltepe'de 2 kişi şehit oldu, 12 kişi yaralandı.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

​Ambulansa yol vermemişti.
Kızına<br>seslenirken fenalaştı

Kızına
seslenirken fenalaştı

HDP önündeki eylemde aile sayısı 55 oldu.​
Birinci torba <br>hayal değil

Birinci torba
hayal değil

Milli Takım, tarihi bir başarının eşiğinde bulunuyor.

Yuvaya geri döndü

Yuvaya geri döndü

Mehmetçik'e desteği nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı, yeni adresi belli oldu.

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

Kamuya<br>6 yeni sistem

Kamuya
6 yeni sistem

​3 yıl içerisinde çok sayıda alanda uygulanacak.
1000 kilometrekarelik<br>alanı temizledik

1000 kilometrekarelik
alanı temizledik

Cumhurbaşkanı Türk Konseyi Zirvesi'nde konuştu.
İkiyüzlü Fransa

İkiyüzlü Fransa

​Fransızlar, UEFA'ya küstah bir çağrıda bulundu.
Otomobil alacaklara<br>güzel haber

Otomobil alacaklara
güzel haber

​Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşük seviyesinde.
Tel Abyadlılar dönüyor

Tel Abyadlılar dönüyor

Terörden temizlenen ilçeye dönüşler başladı.
Ambargo için alternatifler hazır

Ambargo için alternatifler hazır

​Avrupa ülkelerinin ambargo kararı TSK'yı etkilemeyecek.
Barış Pınarı Harekatı: Teröristlerin ağır silahları nerede?
Dünya

Barış Pınarı Harekatı: Teröristlerin ağır silahları nerede?

Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki terör bölgelerine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı başladığı günden bu yana 7 gün geçti. Harekatın ardından çok kısa bir sürede önemli kent merkezlerini rahatlıkla kontrol altına alınırken, ABD tarafından teröristlere teslim edilen ağır silahların ortada görünmemesi 'Neredeler?' sorusunu beraberinde getirdi. Yenisafak.com, Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ile ağır silahların durumunu konuştu.
İzmir'in mıknatıs adamı: Madeni eşyalar üzerine yapışıyor
Gündem

İzmir'in mıknatıs adamı: Madeni eşyalar üzerine yapışıyor

İzmir’de yaşayan 69 yaşındaki Ethem Arslan'ın vücudu adeta bir mıknatıs gibi metal eşyaları çekiyor. Bu durumun günlük hayatında kendisine sıkıntı teşkil etmediğini ifade eden Arslan, aynı özelliğinin vefat eden anneannesinde de olduğunu, kendisinden de torununa geçtiğini, bu durumun genetik olduğuna inandığını dile getirdi.
HDP önündeki eylemde 43'üncü gün, aile sayısı 55 oldu: Gözü yaşlı baba kızına seslenirken fenalaştı
Gündem

HDP önündeki eylemde 43'üncü gün, aile sayısı 55 oldu: Gözü yaşlı baba kızına seslenirken fenalaştı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini, 43'üncü günde de sürdürdü. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyünde yaşayan Yasin Kaya'nın, 2015 yılında dağa kaçırılan kızı Çiğdem Kaya (21) için gelmesiyle oturma eylemi yapan aile sayısı 55'e çıktı. Gözyaşları içinde kızına teslim olması için çağrıda bulunan baba Kaya fenalaştı

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.