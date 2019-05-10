Emir subayı ol kameralı kravatla casusluk yap

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet’in hazırladığı 306 sayfalık raporda ‘Birimde Fişleme’ bölümü dikkat çekti. Örgütün emir subay/astsubaylığı ile sızdığı komutanlıklardaki tüm fişleme metotları deşifre edilirken, ses ve görüntü kaydı için kameralı kravat kullanıldığı vurgulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik kapsamlı bir rapor hazırladı. FETÖ’nün TSK’da yapılanmaya başladığı 1970’lerden başlanarak mahrem yapının detaylı şekilde anlatıldığı 306 sayfalık raporda, “Birimde Fişleme” başlığı altındaki tespitler dikkat çekti.

FETÖ’nün kendi mensuplarını istihbarat elemanı gibi kullanarak kendinden olmayanları fişlediği, kişilerin ailevi bilgileri, fikirleri, alışkanlıkları, zaafları, ihtiyaçları, karakteristik özellikleri, etnik ve dini kimliği gibi hiçbir bilgi kırıntısı atlanmadan “devasa boyutta” bir bilgi arşivi oluşturulduğu ifade edildi.

EMİR SUBAYLIĞI ÇABASI

Fişlemelerin “Mavi dosya”, “Gri dosya” ve “Ümit dosyası” diye sınıflandırıldığı aktarılan raporda, örgüt mensubu olmayan üst düzey askeri personelin (kuvvet komutanı, ordu komutanı, general) fişlenmesi, sürekli takip edilmesi ve kontrol altında tutulmasının FETÖ için çok önemli olduğu vurgulandı. Bu nedenle “emir subaylığı” ve “emir astsubaylığı” gibi makamlara örgüt mensuplarının getirilmesi için yoğun çaba harcandığı ifade edilirken, böylece mahrem imamların, kendisine bağlı elemanların getirdiği bilgiler sayesinde ilgili komutanın herhangi bir olay karşısında nasıl davranacağına ilişkin fikir bile yürütebileceği aktarıldı.

GİZLİ KAMERA KAYITTA

FETÖ’nün örgüt mensubu olmayan komutanları nasıl dinlediği de raporda detaylı şekilde anlatıldı. Makama dinleme cihazı yerleştirildiği, dinleme öncesi bölgedeki tüm fişleme bilgilerinin toplandığı kişi olan temsilciden izin alındığı, arama yapılacağı bilgisini önceden alan örgütün emir subay/astsubayları aracılığıyla cihazların bulunduğu yerden alındığı aktarıldı.

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FETÖ’nün fişlemede, istihbarat örgütleri gibi şüphe çekmeyecek, akla gelmeyecek özel teknoloji cihaz ve yöntemler kullandığı da belirtildi. Raporda, FETÖ’nün sızdığı komutanlıklarda daha rahat dinleme yapıp video çekebilmek için kravat ve kazaklara özel kamera yerleştirdiği vurgulandı. Raporda, FETÖ’cü askerler tarafından giyilen kameralı kazak ve kravat sayesinde her yerin görüntüsünün alındığı ve ses kaydı yapıldığı belirtildi.

O dosyalar Zaman’da çıktı

FETÖ’nün, örgüt üyesi askerlerle ilgili ihbarda bulunan ve ihbarda isimleri geçenleri de fişlediği ortaya çıktı. Söz konusu dosyalardan bazıları örgütün kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin dijital materyallerinden elde edildi. Raporda, “İhbar kapsamında araştırılan şahıs ve olaylara ilişkin gizli ve kurum dışına çıkmaması gereken bilgilerin Zaman gazetesinde ele geçirilmesi, örgütün aleyhine yapılan ihbar, şikayet ve soruşturmaların takip edilerek örgütü koruyucu şekilde yönlendirme yapılmaya çalışıldığını göstermiştir” değerlendirmesi yapıldı.

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