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İSTANBUL

Emniyet Genel Müdürlüğü görüntüleri paylaşıp uyardı: 3 ayda trafik kazalarında 808 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü görüntüleri paylaşıp uyardı: Üç ayda 808 kişi hayatını kaybetti

Ağustos ayında gerçekleşen ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan görüntüleri ‘hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son 3 ayda 682’si ölümlü olmak üzere 107 bin 12 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 77 bin 331 kişi yaralandı, 808 kişi ise hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Emniyet Genel Müdürlüğü ağustos ayında meydana gelen kazaların KGYS kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ağustos ayında meydana gelen kazaların KGYS kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı geçen Ağustos ayında Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Manisa, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Uşak, Van ile Zonguldak da meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan trafik kazalarına ilişkin görüntüleri ‘hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı.

İnternet sitesinde yer alan görüntülerde sürücülerin aşırı hızlı araç kullanmaları, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlik sonucu trafik kazalarına karıştıkları görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü ağustos ayında meydana gelen kazaların KGYS kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı.

3 AYDA 107 BİN 12 TRAFİK KAZASI

Trafik Başkanlığı’nın Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin kaza verilerine göre ise yurt genelinde 682 ölümlü, 49 bin 16 yaralamalı, 57 bin 314 ise maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplamda 107 bin 12 kazanın meydana geldiği son 3 ayda 77 bin 331 kişi yaralanırken, 808 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Bu kazalardan 39 bin 762’sinde otomobil, 14 bin 377’sinde motosiklet, 11 bin 418’inde ise kamyonetler yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ağustos ayında meydana gelen kazaların KGYS kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı.

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EN ÇOK KAZA İSTANBUL’DA MEYDANA GELDİ

Trafik Başkanlığı verilerine göre yine son 3 ay da en çok kaza meydana gelen iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya ve Mersin olurken, en az trafik kazası ise Iğdır, Ardahan ve Bayburt'ta meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ağustos ayında meydana gelen kazaların KGYS kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı.

SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

Emniyet Genel Müdürlüğü ağustos ayında meydana gelen kazaların KGYS kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı.

Rumlar sınır kapısını kırıp yangın çıkardı: Olayı duyan Türk halkı bölgeye koştu
FOTOĞRAF 11
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Maraş’ın açılmasına tepki gösteren Rum eylemciler ellerindeki yunan bayrakları ile Kıbrıs Yunandır şeklinde slogan atarak Derinya Sınır Kapısına yürüdüler.
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Sınır kapısını kıran Rumlar Türk tarafında ki polis kontrol noktasına kadar yürüyerek ellerinde ki havai fişekleri atıp olay çıkarttı.
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Sınır kapısını kıran Rumlar Türk tarafında ki polis kontrol noktasına kadar yürüyerek ellerinde ki havai fişekleri atıp olay çıkarttı.
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Sınır kapısını kıran Rumlar Türk tarafında ki polis kontrol noktasına kadar yürüyerek ellerinde ki havai fişekleri atıp olay çıkarttı.
Title
Sınır kapısını kıran Rumlar Türk tarafında ki polis kontrol noktasına kadar yürüyerek ellerinde ki havai fişekleri atıp olay çıkarttı.
Title
Sınır kapısını kıran Rumlar Türk tarafında ki polis kontrol noktasına kadar yürüyerek ellerinde ki havai fişekleri atıp olay çıkarttı.
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Sınır kapısını kıran Rumlar Türk tarafında ki polis kontrol noktasına kadar yürüyerek ellerinde ki havai fişekleri atıp olay çıkarttı.
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Bölgede Polis ve Askerin geniş güvenlik önlemi alması olaylar büyümeden durdurulurken yaşanılan olayların Türk tarafında duyulması rahatsızlığa yol açtı.
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Kıbrıslı Türkler yaşanılan olayın duyulmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile Derinya kapısına Doğru yürüyüşe geçti. Polisin geniş güvenlik önlemleri alması üzerine göstericiler Derinya kapısına ulaştı.KKTC güvenlik güçleri yaşanılan olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
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Rumlar sınır kapısını kırıp yangın çıkardı: Olayı duyan Türk halkı bölgeye koştu
Rum Anorthosis'in futbol taraftar grubu havai fişekler ile sınır kapısına saldırdı. Kapıyı kırıp ara bölgeye meşaleler fırlatarak yangın çıkaran grubun alçak provokasyonu polisin önlem almasıyla engellenirken, haberi duyan Kıbrıslı Türkler ise ellerinde Türk bayrakları ile Derinya sınır kapısına doğru yürüyüşe geçti.


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