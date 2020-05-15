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Gündem Emniyet Genel Müdürlüğünce 2020 yılı genel atamaları yapıldı 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi
ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2020 yılı genel atamaları yapıldı: 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi

Başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. Pandemi süreci nedeniyle ataması yapılan personelin ilişikleri ikinci bir emre kadar kesilmeyecek

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, 2020 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu doğrultuda, 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 9 bin 870, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 467 ve 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye 679 personelin atama işlemlerinin yapıldığı aktarıldı.

Ayrıca 1'inci bölgedeki 35 bin 904, 2'inci bölgedeki 7 bin 876 olmak üzere 43 bin 780 personelin ise ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği kaydedildi.

Açıklamada, pandemi süreci nedeniyle ataması yapılan personelin ilişiklerinin ikinci bir emre kadar kesilmeyeceği belirtildi.

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